Разведчик, которого хотели взорвать российские спецслужбы, стал начальником ГУР

Президент Владимир Зеленский освободил Василия Бурба с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Источник: указы президента за 5 августа, Офис президента

Дословно: "Освободить Василия Бурбо с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Назначить Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Детали: Смена начальника ГУР Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности, отметили в пресс-службе Зеленского.

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