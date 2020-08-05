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Разведчик, которого хотели взорвать российские спецслужбы, стал начальником ГУР

Среда, 5 августа 2020, 21:56

Президент Владимир Зеленский освободил Василия Бурба с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Источник: указы президента за 5 августа, Офис президента

Дословно: "Освободить Василия Бурбо с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Назначить Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Детали: Смена начальника ГУР Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности, отметили в пресс-службе Зеленского.

Предыстория:

  • 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался Chevrolet Evanda, в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
  • Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
  • По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.
  • Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России.

Украинская правда
Темы: разведкауказыЗеленский


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