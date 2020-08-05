Разведчик, которого хотели взорвать российские спецслужбы, стал начальником ГУР
Среда, 5 августа 2020, 21:56
Президент Владимир Зеленский освободил Василия Бурба с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
Источник: указы президента за 5 августа, Офис президента
Дословно: "Освободить Василия Бурбо с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны.
Назначить Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.
Детали: Смена начальника ГУР Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности, отметили в пресс-службе Зеленского.
Предыстория:
- 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался Chevrolet Evanda, в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
- Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
- По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.
- Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России.
Украинская правда