СБУ "оживила" подрывника-неудачника: это россиянин из диверсионной группы

Мужчина, который закладывал взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки и сам подорвался, жив и арестован – это гражданин России Алексей Комаричев.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге 17 апреля, хотя сообщалось, что подрывник лишился руки и скончался в больнице.

По его словам, одна и та же диверсионная группа причастна и к убийству руководителя спецназначенцев ГУР Максима Шаповала, который погиб от взрыва авто 27 июня 2017 года в Киеве, и к неудавшейся попытке убийства разведчика 4 апреля 2019 года.

"Оба теракта спланированы, профинансированы, организованы непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба ВС РФ, более известной как военная разведка России", – сказал Грицак.

"Организацию и осуществление обоих терактов совершали одни и те же люди. Исполнитель неудавшейся попытки подрыва автомобиля недавно остался жив, хотя он и находится в тяжелом состоянии в больнице. Он арестован", – заявил глава СБУ.

"Это руководитель российской диверсионной террористической группы, который непосредственно закладывал взрывчатку под авто украинского разведчика – гражданин Российской Федерации Комаричев Алексей Анатольевич, 1978 года рождения", – сообщил он.

По словам Грицака, с ним действовал другой гражданин России Дзортов Тимур Мовлайович.

По данным СБУ, Комаричев в разное время проходил службу в качестве офицера полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы безопасности РФ по контролю за оборотом наркотиков, а с 2016 года "был уволен при компрометирующих обстоятельствах" со службы – и "под давлением ФСБ поступил на работу в военную разведку".

"При содействии ФСБ он был освобожден из-под стражи – поскольку он находился некоторое время даже под стражей – и привлечен к диверсионной деятельности на территории стран Евросоюза и Украины как офицер российской военной уже разведки", – заявил Грицак.

А Дзортов, 1988 г. р., который проживал в Ингушетии, был членом оперативной боевой группы.

"Он контролировал закладку Комаричевым взрывного устройства и должен был обеспечивать его безопасный отход", – сказал Грицак.

Дзортова задержали на конспиративной квартире.

Он – бывший сотрудник МВД России, участник боевых действий на Северном Кавказе, к 2013 году служил в личной охране главы Ингушетии, в 2015-2017 годах работал заместителем руководителя главы Ингушетии.

"Комаричев и Дзортов являются гражданами России, но для прикрытия террористической деятельности в Украине они имели при себе паспорта Кыргызстана на имена Ломако и Кирик", – пояснил Грицак.

Паспорта фальшивые, их номера соответствуют номерам документов, которые выдавались ранее гражданам Кыргызстана, добавил он. По мнению Грицака, такое прикрытие свидетельствует, что убийства санкционированы на высшем уровне РФ.

"Дзортов и Комаричева прошли несколько этапов подготовки в Москве, в Дагестане и в Донецке под руководство офицеров военной разведки РФ", – сказал глава СБУ.

"Ликвидацию планировалось замаскировать под бытовое убийство с помощью ножа – убийство из хулиганских побуждений. Для этого Комаричев прошел тренировки ножевого боя, а также его готовили как подрывника – это другой вариант реализации намерения. Также отрабатывался вариант, по которому Дзортов должен был убить украинского офицера из пистолета с глушителем", – заявил Грицак.

Глава СБУ уточнил: "Первая попытка ликвидации было сделано спецслужбами России еще в 2017 году, тогда Комаричев и Дзортов пытались попасть в Украину через оккупированную территорию Донецкой области при содействии сотрудника т.н. "Министерства безопасности ДНР".

"Им должен был помогать гражданин Украины Шутов Олег Николаевич, 1966 г. р., житель Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложила взрывное устройство под автомобиль генерала украинской разведки Максима Шаповала", – заявил он.

Шутов затем выехал из Киева в Россию, а оттуда на Донбасс. По словам Грицака, он относится к центру спецопераций, которым руководит Василий Евдокимов ("Ленин"), организовавший убийство украинского контрразведчика Александра Хараберюша 31 марта 2017 года. Исполнительница того теракта Юлия Прасолова признала свою вину и получила 12 лет тюрьмы.

Шутов в 2017 году готовил и теракт с участием Комаричева и Дзортова: искал им конспиративные квартиры, арендовал транспорт для слежки, организовывал переправку в Киев пистолета с глушителем. Убийство он организовывал из Донецка с помощью шифрованной переписки, сказал Грицак.

"Оперативники СБУ установили всех членов этой агентурной сети. В результате принятых СБУ мер российские спецслужбы в 2017 году отменили операцию, но в целом не отказались от теракта. С мая 2018 года подготовкой операции по ликвидации офицера украинской разведки занимался уже другой человек – гражданин РФ Куштов Башир Абулхамидович, 1968 г.р.", – заявил Грицак.

Он отметил, что Куштов участвовал в "грязных операциях ФСБ как на территории России, так и в Турции, в том числе и в организации заказных убийств чеченцев-беженцев".

"В 2017-2018 годах именно чрез Куштова Комаричев и Дзортов получали деньги от спецслужб России. Он также содействовал им в логистических моментах: найме квартир, автомобилей и тому подобное. Действия Куштова, Комаричева и Дзортова координировал еще один гражданин РФ по имени Рустем, который, по предварительным данным, является помощником руководителя российской военной разведки", – заявил Грицак.

"Рустам лично занимался тренировкой обоих исполнителей и принимал решение о конкретном времени и способе ликвидации офицера украинских спецслужб, а также сообщил исполнителям о местах скрытого хранения оружия и взрывчатки в Киеве, так как оружие передавалась так сказать "бесконтактным" способом", – сказал глава СБУ

"Но настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинской разведки, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович – начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ России, 1966 г.р." ,– заявил он.

"В дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев непосредственно находился на Донбассе, по нашим данным – непосредственно в т.н. "центре специальных операций центра МГБ ДНР", – сказал Грицак.