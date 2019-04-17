СБУ "оживила" подрывника-неудачника: это россиянин из диверсионной группы

Мужчина, который закладывал взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки и сам подорвался, жив и арестован – это гражданин России Алексей Комаричев.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге 17 апреля, хотя сообщалось, что подрывник лишился руки и скончался в больнице.

По его словам, одна и та же диверсионная группа причастна и к убийству руководителя спецназначенцев ГУР Максима Шаповала, который погиб от взрыва авто 27 июня 2017 года в Киеве, и к неудавшейся попытке убийства разведчика 4 апреля этого года.

"Оба теракта спланированы, профинансированы, организованы непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба ВСУ РФ, более известной как военная разведка России", – сказал Грицак.

"Организацию и осуществление обоих терактов совершали одни и те же люди. Исполнитель неудавшейся попытки подрыва автомобиля недавно остался жив, хотя он и находится в тяжелом состоянии в больнице. Он арестован", – заявил глава СБУ.

"Это руководитель российской диверсионной террористической группы, который непосредственно закладывал взрывчатку под авто украинского разведчика – гражданин Российской Федерации Комаричев Алексей Анатольевич, 1978 года рождения", – сообщил он.

По словам Грицака, с ним действовал другой гражданин России Дзортов Тимур Мовлайович.

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