Twitter выдвинул ультиматум аккаунту Трампа
Через публикации недостоверной информации, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения.
Источник: CNN
Детали: Как сообщает издание, публикация твиттер- аккаунта Team Trump содержала видео, в котором Трамп ошибочно утверждает, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".
Дословно: "Информация, которую содержит интервью Дональда Трампа для Fox News о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавируса, нарушает наши правила. Владелец аккаунта имеет удалить пост, если хочет и дальше писать в социальной сети".
Что было раньше: В Facebook тоже выдали эту публикацию. В компании считают, что пост Трампа нарушал правила соцсети о распространении ложной информации о коронавирусе.
- 26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.
- В том сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.
- Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен побороть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.