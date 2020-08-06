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Twitter выдвинул ультиматум аккаунту Трампа

Четверг, 6 августа 2020, 05:10
Twitter выдвинул ультиматум аккаунту Трампа

Через публикации недостоверной информации, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения.

Источник: CNN

Детали: Как сообщает издание, публикация твиттер- аккаунта Team Trump содержала видео, в котором Трамп ошибочно утверждает, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

Дословно: "Информация, которую содержит интервью Дональда Трампа для Fox News о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавируса, нарушает наши правила. Владелец аккаунта имеет удалить пост, если хочет и дальше писать в социальной сети".

Что было раньше: В Facebook тоже выдали эту публикацию. В компании считают, что пост Трампа нарушал правила соцсети о распространении ложной информации о коронавирусе.

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Темы: ТрампСШАкоронавирусвиборы
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