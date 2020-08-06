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В Киеве резко увеличилось количество больных COVID-19, трое умерли

Четверг, 6 августа 2020, 10:13
В Киеве резко увеличилось количество больных COVID-19, трое умерли
Фото КГГА

В столице возросло количество больных коронавирусом – за минувшие сутки зафиксировали 180 случаев инфицирования, три человека погибли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли.

Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет".

Детали: Среди новых больных 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 года, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Также среди больных 8 медиков.

 

22 человека госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (44), Соломенском (26) и Деснянском (22) районах.

Всего по состоянию на 6 августа в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. В то же время 3137 жителей Киева преодолели болезнь (из них 49 за минувшие сутки).

Что было раньше: За сутки 2 августа в столице зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, за 3 августа COVID-19 подтвердили у 108 человек, за 4 августа – 150.

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Предыстория:

  • За 29 июля в столице коронавирус обнаружили у 199 жителей Киева – это было наибольшее количество за все период пандемии.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы
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