НАБУ и ГПУ расследуют вмешательство Окружного суда в работу власти: уже готовы подозрения

Источник: совместный брифинг НАБУ и ГПУ

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк: "Эти проекты сообщений о подозрении на сегодняшний день направляют руководству Генеральной прокуратуры для принятия соответствующего решения, так как это спецсубъекты (судьи – УП) и полномочия (подписывать подозрения – УП) есть у заместителя генерального прокурора и генерального прокурора".

Директора НАБУ Артема Сытника: "Надеюсь, что эти подозрения будут подписаны, потому по нашему мнению, собрано достаточно доказательств".

Детали: Национальное антикоррупционное бюро и управление специальных расследований Генпрокуратуры расследуют дело о вмешательстве руководства суда в принятии решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, глава Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификаицного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

Для этого Вовк якобы организовал подачу исков в свой суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий.

Схема вероятного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ

Также Вовк якобы планировал перезагрузку комиссии, исключение неподконтрольных и ввод лояльных членов.

В план Вовка были вовлечены отдельные судьи ОАСК и Государственное бюро расследований, которое якобы должно было давить на ВККС.

Данные о вмешательстве руководства ОАСК в работу суда и других органов власти были установлены в ходе расследования дела о незаконных решениях суда во времена Майдана.

Скриншот из видеоряда НАБУ

Правоохранители считают, что кроме Высшей квалификационной судей, влияние также осуществлялось по отношеню к Конституционному суду, министерств, других судов.

Скриншот из видеоряда НАБУ

Следствие утверждает, что это представляет угрозу национальной безопасности, потому что "вне судебного процесса, в ручном режиме принимают решения".

Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали записи разговоров якобы Павла Вовка с судьями, адвокатами и другими фигурантами схемы.

В пятницу, 26 июля, следствие провело обыски в ОАСК и в Одессе.

Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева. Источники УП сообщали, что дело касается вмешательства руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.

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