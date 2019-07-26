НАБУ и ГПУ расследуют вмешательство Окружного суда в работу власти: уже готовы подозрения

16399 просмотров
Пятница, 26 июля 2019, 14:29

Источник: совместный брифинг НАБУ и ГПУ

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк: "Эти проекты сообщений о подозрении на сегодняшний день направляют руководству Генеральной прокуратуры для принятия соответствующего решения, так как это спецсубъекты (судьи – УП) и полномочия (подписывать подозрения – УП) есть у заместителя генерального прокурора и генерального прокурора".

Директора НАБУ Артема Сытника: "Надеюсь, что эти подозрения будут подписаны, потому по нашему мнению, собрано достаточно доказательств".

Детали: Национальное антикоррупционное бюро и управление специальных расследований Генпрокуратуры расследуют дело о вмешательстве руководства суда в принятии решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, глава Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификаицного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

Для этого Вовк якобы организовал подачу исков в свой суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий.

Схема вероятного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ
Схема вероятного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ

Также Вовк якобы планировал перезагрузку комиссии, исключение неподконтрольных и ввод лояльных членов.

В план Вовка были вовлечены отдельные судьи ОАСК и Государственное бюро расследований, которое якобы должно было давить на ВККС.

Данные о вмешательстве руководства ОАСК в работу суда и других органов власти были установлены в ходе расследования дела о незаконных решениях суда во времена Майдана.

Скриншот из видеоряда НАБУ
Скриншот из видеоряда НАБУ

Правоохранители считают, что кроме Высшей квалификационной судей, влияние также осуществлялось по отношеню к Конституционному суду, министерств, других судов.

Скриншот из видеоряда НАБУ
Скриншот из видеоряда НАБУ

Следствие утверждает, что это представляет угрозу национальной безопасности, потому что "вне судебного процесса, в ручном режиме принимают решения".

Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали записи разговоров якобы Павла Вовка с судьями, адвокатами и другими фигурантами схемы.

В пятницу, 26 июля, следствие провело обыски в ОАСК и в Одессе.

Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева. Источники УП сообщали, что дело касается вмешательства руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.

История вопроса:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Одессе на год посадили "телефонного минера" 26 июля 2019, 13:42
НАБУ обыскивает скандальный Окружной админсуд столицы 26 июля 2019, 12:47
ГПУ: В делах Майдана сообщено о подозрении двум сотрудникам суда в Киеве 26 июля 2019, 00:52
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
success story

Интересные факты о современных самолетах

здоровье

Медреформа 2020: чего ждать врачам, больницам и пациентам

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів