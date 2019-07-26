НАБУ и ГПУ расследуют вмешательство Окружного суда в работу власти: уже готовы подозрения
Источник: совместный брифинг НАБУ и ГПУ
Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.
Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк: "Эти проекты сообщений о подозрении на сегодняшний день направляют руководству Генеральной прокуратуры для принятия соответствующего решения, так как это спецсубъекты (судьи – УП) и полномочия (подписывать подозрения – УП) есть у заместителя генерального прокурора и генерального прокурора".
Директора НАБУ Артема Сытника: "Надеюсь, что эти подозрения будут подписаны, потому по нашему мнению, собрано достаточно доказательств".
Детали: Национальное антикоррупционное бюро и управление специальных расследований Генпрокуратуры расследуют дело о вмешательстве руководства суда в принятии решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
По версии следствия, глава Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификаицного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
Для этого Вовк якобы организовал подачу исков в свой суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий.
Также Вовк якобы планировал перезагрузку комиссии, исключение неподконтрольных и ввод лояльных членов.
В план Вовка были вовлечены отдельные судьи ОАСК и Государственное бюро расследований, которое якобы должно было давить на ВККС.
Данные о вмешательстве руководства ОАСК в работу суда и других органов власти были установлены в ходе расследования дела о незаконных решениях суда во времена Майдана.
Правоохранители считают, что кроме Высшей квалификационной судей, влияние также осуществлялось по отношеню к Конституционному суду, министерств, других судов.
Следствие утверждает, что это представляет угрозу национальной безопасности, потому что "вне судебного процесса, в ручном режиме принимают решения".
Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали записи разговоров якобы Павла Вовка с судьями, адвокатами и другими фигурантами схемы.
В пятницу, 26 июля, следствие провело обыски в ОАСК и в Одессе.
Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева. Источники УП сообщали, что дело касается вмешательства руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.
История вопроса:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".
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