Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка

Среда, 5 августа 2020, 18:42

Печерский райсуд Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: К Печерскому суду с жалобой обратился адвокат подозреваемого по этому делу Евгения Аблова - заместителя председателя ОАСК Павла Вовка. Он просил, чтобы Генпрокуратура передала дело "другому органу досудебного расследования". Судья удовлетворил эту просьбу.

НАБУ готовит жалобу на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС.

Дословно: "Прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий.

Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определена за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС.

Во-вторых, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которая является подследственным исключительно НАБУ.

Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути".

 

Читайте также: "Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Сам Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватитьсудебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова неделю не отвечала на просьбы следствия инициировать отстранение судей ОАСК.

Украинская правда
Темы: НАБУОкружной админсудсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Ультрас" выдвинули ультиматум Суркису

"Киевского террориста" взяли под стражу

Правительство Италии может отменить продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы в результате взрыва - посол

Кабмин согласовал кандидатуру предпринимателя на главу Кировоградской ОГА

обновленоЗеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков "Вагнера" Украине

Все новости...
НАБУ
НАБУ: Некоторые судьи ОАСК шесть раз проигнорировали вызовы на допрос
НАБУ объявило 6 подозрений за ораганизацию схемы с разрешениями на добычу газа
НАБУ проводило обыски в компании Новинского
Последние новости
18:42
документСуд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка
18:23
Гривня на закрытии межбанка укрепилась к доллару
18:08
Взрыв в Бейруте: капитан рассказал, почему с судна конфисковали аммиачную селитру
17:52
"Ультрас" выдвинули ультиматум Суркису
17:52
"Киевского террориста" взяли под стражу
17:43
На покупку товаров для борьбы с COVID-19 в июле потратили 1,3 миллиарда — Минфин
17:32
Взрыв в Бейруте: до 100 человек выросло количество погибших
17:24
В столице ограничат движение по Южному мосту почти до конца сентября
17:07
Кабмин выделил 5,6 миллиона на приобретение жилья для переселенцев
17:04
Правительство Италии может отменить продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева
Все новости...