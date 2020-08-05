Суд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка

Печерский райсуд Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: К Печерскому суду с жалобой обратился адвокат подозреваемого по этому делу Евгения Аблова - заместителя председателя ОАСК Павла Вовка. Он просил, чтобы Генпрокуратура передала дело "другому органу досудебного расследования". Судья удовлетворил эту просьбу.

НАБУ готовит жалобу на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС.

Дословно: "Прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий.

Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определена за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС.

Во-вторых, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которая является подследственным исключительно НАБУ.

Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути".

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