Суд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка
Печерский райсуд Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.
Источник: пресс-служба НАБУ
Детали: К Печерскому суду с жалобой обратился адвокат подозреваемого по этому делу Евгения Аблова - заместителя председателя ОАСК Павла Вовка. Он просил, чтобы Генпрокуратура передала дело "другому органу досудебного расследования". Судья удовлетворил эту просьбу.
НАБУ готовит жалобу на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС.
Дословно: "Прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий.
Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определена за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС.
Во-вторых, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которая является подследственным исключительно НАБУ.
Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути".
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"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда
Предыстория:
- НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- Сам Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватитьсудебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова неделю не отвечала на просьбы следствия инициировать отстранение судей ОАСК.