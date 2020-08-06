Одиннадцатый день нет раненых и убитых на Донбассе – ООС

Одиннадцатый день подряд с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Источник: штаб ООС, президент Владимир Зеленский в Telegram

Детали: 6 августа на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны врага не зафиксировано.

В течение дня саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найденный взрывоопасный предмет.

Прямая речь Зеленского: "В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что, если кто-то захочет на нас напасть, вы всегда дадите достойный отпор".

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