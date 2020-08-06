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Одиннадцатый день нет раненых и убитых на Донбассе – ООС

Четверг, 6 августа 2020, 17:59

Одиннадцатый день подряд с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Источник: штаб ООС, президент Владимир Зеленский в Telegram

Детали: 6 августа на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны врага не зафиксировано.

В течение дня саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найденный взрывоопасный предмет.

Прямая речь Зеленского: "В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что, если кто-то захочет на нас напасть, вы всегда дадите достойный отпор".

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнабоевые действияЗеленский


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