Одиннадцатый день нет раненых и убитых на Донбассе – ООС
Одиннадцатый день подряд с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Источник: штаб ООС, президент Владимир Зеленский в Telegram
Детали: 6 августа на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны врага не зафиксировано.
В течение дня саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найденный взрывоопасный предмет.
Прямая речь Зеленского: "В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что, если кто-то захочет на нас напасть, вы всегда дадите достойный отпор".
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.