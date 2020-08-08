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Пленки Деркача: Зеленский отреагировал на заявление США о вмешательстве в выборы

Суббота, 8 августа 2020, 22:23

Президент Украины Владимир Зеленский заверил Соединенные Штаты, что Украина не позволит себе любое вмешательство в выборы в США и не нанесет вред партнерским отношениям с Соединенными Штатами.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Разведка Соединенных Штатов считает, что РФ осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, поскольку украинский парламентарий пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Зеленский в ответ на это заявление главы контрразведки США Уильяма Еванины отметил, что предотвращение втягиванию Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос национальной безопасности нашего государства. Президент заявил, что гражданам Украины "следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США" и не позволять себе решать на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы.

Прямая речь: "Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю своих партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести вред нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США".

Напомним:

Контрразведка США считает Андрея Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой повлиять на результаты волеизъявления американцев.

Что предшествовало:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаЗеленскийскандал


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