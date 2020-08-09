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Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Воскресенье, 9 августа 2020, 05:01
Фото: Anjum Naveed

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке. 

Источники: The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Bloomberg. The Verge

Детали: По данным WSJ, компания заинтересована только в американском сегменте соцсети TikTok.

Издание отмечает. что Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, так как рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а цена за успешную соцсеть может достигать $30 млрд.

В ответ просьбу прокомментировать переговоры с Twitter, представитель TikTok заявил, что компания не комментирует "рыночные слухи", сообщает Bloomberg.

Телеканал CNBC ранее сообщал, что компания Microsoft также рассматривает возможность покупки TikTok и готова заплатить от $10 млрд до $30 млрд.

НиколайДонев, УП
Темы: СШАКитайТрампсоцсети


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