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В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали

Воскресенье, 9 августа 2020, 08:23
Фото: Thaier Al-Sudani/Reuters

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на арабские СМИ

Детали: Протестующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации. Демонстранты требуют отставки правительства после взрыва в порту Бейрута

Армия вытеснила группу протестующих, захвативших пострадавшее от взрыва здание МИД. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, ворвались в здание и объявили его "штабом революции".

При этом премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент.

В то же время правительство США поддерживает право ливанских демонстрантов на мирный протест и настоятельно призывает всех участников воздержаться от насилия, говорится в сообщении посольства США в Бейруте.

Посольство также заявило в своем Твиттере, что ливанский народ "заслуживает иметь лидеров, которые прислушаются к нему и изменят курс, чтобы ответить на народные требования прозрачности и подотчетности".

Reuters и AP опубликовали фото протестных акций.

 
Фото: Hannah McKay/Reuters

 
Фото: Hassan Ammar/AP
 
Фото: Thibault Camus/AP
 
Фото: Hussein Malla/AP

Напомним:

  • Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

 

Темы: Ливанмитингивзрыв


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