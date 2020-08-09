В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на арабские СМИ

Детали: Протестующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации. Демонстранты требуют отставки правительства после взрыва в порту Бейрута

Армия вытеснила группу протестующих, захвативших пострадавшее от взрыва здание МИД. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, ворвались в здание и объявили его "штабом революции".

При этом премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент.

В то же время правительство США поддерживает право ливанских демонстрантов на мирный протест и настоятельно призывает всех участников воздержаться от насилия, говорится в сообщении посольства США в Бейруте.

Посольство также заявило в своем Твиттере, что ливанский народ "заслуживает иметь лидеров, которые прислушаются к нему и изменят курс, чтобы ответить на народные требования прозрачности и подотчетности".

Reuters и AP опубликовали фото протестных акций.

Фото: Hannah McKay/Reuters

Фото: Hassan Ammar/AP

Фото: Thibault Camus/AP

Фото: Hussein Malla/AP

Напомним: