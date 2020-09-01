Сытник ответил на заяву ОП, где его назвали "и.о. директора "
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не понял пресс-релиз Офиса президента, где его назвали "исполняющим обязанности" главы бюро.
Источник: Сытник в интервью "Радио Свобода"
Прямая речь: "Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этот пресс-релиз Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ: между директором и заместителями, регламентируется приказом директора".
Детали: Он добавил, что не находится в отпуске или на больничном, чтобы назначать вместо него и.о. Именно поэтому нет смысла говорить о том, что кто-то исполняет обязанности директора, потому что занимает эту должность именно Сытник.
Глава НАБУ также добавил, что коммуникации с Офисом президента, в частности относительно ситуации с решением Конституционного суда, у него нет.
Что предшествовало: Офис президента заявил, что ожидает от "исполняющего обязанности директора НАБУ" эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя Бюро.
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Предыстория:
- В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
- В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.
- 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
- В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.