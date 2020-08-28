НАБУ: Решение КСУ по Сытнику является политически мотивированным

Национальное антикоррупционное бюро отметило, что решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ политически мотивированным.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументировано разговоры о "управляемого правосудия в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КС, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро.

К тому же КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий (и фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ)

На очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро. Инициаторами этих обращений, а также законопроектив, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, кто уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых".

Детали: В ведомстве отметили, что несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Сытника директором НАБУ неконстутицийним, оно (решение КС - ред.) не предусматривает автоматического освобождения Сытника.

Закон Украины "О НАБУ", отметили в пресс-службе, содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро по должности, решение КС среди них нет.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

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