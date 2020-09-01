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У "слуг" есть вопросы к экономическому блоку Кабмина

Вторник, 1 сентября 2020, 04:31
Фото: Назарий Манзылюк

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобильшоства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"

Детали: Лидер "слуг" таким образом прокомментировал слова главы фракции Давида Арахамии о возможных ротациях в составе правительства.

"Он (Арахамия – УП) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде о каком-то сборе подписей или каких-то проектах решений. Он больше намекал что к Министерству экономики, Министерству финансов есть вопросы со стороны фракции монобильшоства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", – сказал Корниенко.

Председатель партии также добавил, что особенно интересует нардепов работа таможенной и налоговой службы.

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народаКабинет министровэкономикаАлександр Корниенко


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