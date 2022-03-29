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Корниенко говорит, что "ОПЗЖ" в Раде нельзя запретить, но есть вариант самоликвидации

Денис КарловскийВторник, 29 марта 2022, 19:55
Корниенко говорит, что ОПЗЖ в Раде нельзя запретить, но есть вариант самоликвидации
Сопредседатель фракции опзж юрий бойко и кум путина виктор медведчук. фото: getty images

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, что юридический запрет партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не приведет к исчезновению фракции в парламенте, но депутаты могут сами выйти и распуститься.

Источник: интервью Корниенко для издания LB.ua

Прямая речь Корниенко: "С точки зрения именно законов "О Регламенте ВРУ", "О статусе народных депутатов", даже запрет партии "ОПЗЖ" судом – а это может сделать окончательно только суд – фактических особых юридических последствий не будет иметь для самой фракции в парламенте.

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Кроме одного и очень важного результата – так называемого "движения по списку". Если из этой фракции будут выходить народные депутаты, что мы уже видим, новые люди не будут заходить в Верховную Раду от этой партии.

"ОПЗЖ" после решения ОАСК и других инстанций по иску Министерства юстиции не сможет заводить новых депутатов по партийному списку. У партии не будет свидетельства о регистрации, она не сможет производить юридические действия".

Детали: Корниенко объяснил, что, согласно регламенту ВРУ, ликвидация фракции произойдет тогда, когда в ее составе останется меньше нардепов, чем в составе наименьшей фракции. При формировании фракций в сентябре 2019 года наименьшее количество депутатов было во фракции "Голос" - 17 депутатов.

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Поэтому для ликвидации фракции "ОПЗЖ" нужно, чтобы ее в составе осталось менее 17 депутатов.

По словам Корниенко, в настоящее время из состава фракции уже вышло 10 нардепов, а еще одного – Илью Киву – лишили мандата. Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля состав составлял 44 депутата.

Политик также сказал, что полный запрет партии "ОПЗЖ" через суд будет длиться не менее двух-трех месяцев.

Кроме того, по его словам, народные депутаты с профильными комитетами готовят законопроект, который позволит избирателям отозвать депутатов от "ОПЗЖ" в местных советах.

Однако есть проблемы с сохранением полномочия советов, особенно в регионах, где пророссийские партии составляют большинство в составе местных советов, и отзыв депутатов приостановит полномочия всего выборного органа местной власти.

Предыстория:

  • 20 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение, приостанавливающее деятельность ряда пророссийских партий на время военного положения, включая "ОПЗЖ", "Оппозиционный блок" и "Партию Шария". Руководство парламента начало консультации с Министерством юстиции относительно механизмов прекращения деятельности фракции "ОПЗЖ" в Верховной Раде.
  • 15 марта 5 нардепов фракции заявили о желании выйти из состава "ОПЗЖ", в частности, киевский застройщик Вадим Столар. В тот же день следователи Государственного бюро расследований провели обыски у ряда депутатов фракции, подозреваемых в незаконном пересечении госграницы и коллаборационизме.
  • 24 марта еще четверо депутатов "ОПЗЖ" подали заявление о своем выходе из фракции на внеочередном заседании парламента.
  • 26 февраля сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко решил выгнать Киву из фракции после его государственной измены.
  • Руководство "ОПЗЖ" пообещало, что партия будет помогать украинским властям и батальонам территориальной обороны в Киеве.

Темы: ОПЗЖАлександр Корниенко Верховная Радаколлаборационизм
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