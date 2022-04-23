У Рады до приговора суда нет возможности лишить Медведчука мандата – Корниенко
Руководство Верховной Рады объяснило, что у них пока что нет конституционных оснований для лишения статуса народного депутата Виктора Медведчука, задержанного по обвинениям в государственной измене.
Источник: первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Корниенко: "Видимо, к сожалению, он народный депутат.
Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой статус процессуальный – подозреваемого в госизмене, остается быть народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований отобрать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и все это понимают".
Детали: Корниенко намекнул, что Рада лишит его мандата, если Медведчук самостоятельно напишет заявление о сложении полномочий народного депутата.
В то же время депутаты исключили его из состава комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", членом которой был Медведчук, прекратила свою деятельность в парламенте, а депутаты создали новую группу. Часть депутатов из бывшей ОПЗЖ остались внефракционными.
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Предыстория:
- 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука при попытке бежать в Россию, надев камуфляж военнослужащих Вооруженных сил Украины.
- По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука ждет допрос, судебный процесс и заключение за государственную измену.
- С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
- За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- 14 апреля, по ходатайству следователей ГБР, суд арестовал 154 имущественных объекта Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в том числе 23 дома, 24 автомобиля, 30 земельных участков, 32 квартиры и т.д.