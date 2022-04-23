У Рады до приговора суда нет возможности лишить Медведчука мандата – Корниенко

Руководство Верховной Рады объяснило, что у них пока что нет конституционных оснований для лишения статуса народного депутата Виктора Медведчука, задержанного по обвинениям в государственной измене.

Источник: первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Корниенко: "Видимо, к сожалению, он народный депутат.

Реклама:

Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой статус процессуальный – подозреваемого в госизмене, остается быть народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований отобрать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и все это понимают".

Детали: Корниенко намекнул, что Рада лишит его мандата, если Медведчук самостоятельно напишет заявление о сложении полномочий народного депутата.

В то же время депутаты исключили его из состава комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

ВИДЕО ДНЯ

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", членом которой был Медведчук, прекратила свою деятельность в парламенте, а депутаты создали новую группу. Часть депутатов из бывшей ОПЗЖ остались внефракционными.

Читайте также: Кремль без рук, или Как распалась ОПЗЖ

Предыстория: