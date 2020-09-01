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ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

Вторник, 1 сентября 2020, 15:15
ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: Центр противодействия коррупции, "Интерфакс-Украина"

Дословно ЦПК: "Высший совет правосудия единогласно отказался отстранять судью Вовка. Круговая порука в действии. Они с Вовком вместе виски пьют до 2:00 ночи. Вместе отмазывают и наказывают судей. Вместе вводят новых членов ВРП".

Детали: Галина Чижик из Центра противодействия коррупции в Facebook уточняет, что ВРП мотивировала свое решение тем, что прокуратура не предоставила доказательств причастности Вовка к уголовным правонарушениям.

Что было раньше: Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Напомним: 

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
  • В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
  • По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

Украинская правда

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Темы: Павел Вовк ОАСКВСПНАБУ
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