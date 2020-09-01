ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: Центр противодействия коррупции, "Интерфакс-Украина"

Дословно ЦПК: "Высший совет правосудия единогласно отказался отстранять судью Вовка. Круговая порука в действии. Они с Вовком вместе виски пьют до 2:00 ночи. Вместе отмазывают и наказывают судей. Вместе вводят новых членов ВРП".

Детали: Галина Чижик из Центра противодействия коррупции в Facebook уточняет, что ВРП мотивировала свое решение тем, что прокуратура не предоставила доказательств причастности Вовка к уголовным правонарушениям.

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Напомним: