Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

Вторник, 1 сентября 2020, 15:15

Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: Центр противодействия коррупции, "Интерфакс-Украина"

Дословно ЦПК: "Высший совет правосудия единогласно отказался отстранять судью Вовка. Круговая порука в действии. Они с Вовком вместе виски пьют до 2:00 ночи. Вместе отмазывают и наказывают судей. Вместе вводят новых членов ВРП".

Детали: Галина Чижик из Центра противодействия коррупции в Facebook уточняет, что ВРП мотивировала свое решение тем, что прокуратура не предоставила доказательств причастности Вовка к уголовным правонарушениям.

Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Напомним: 

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
  • В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
  • По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

Украинская правда
Темы: Павел Вовк Окружной админсудВысший совет правосудияНАБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ украинской армии появились новые эмблемы и знаки

фото, видеоВ Минске ОМОН разогнал студентов, есть задержанные

Шмыгаль прогнозирует по 3 тысячи больных COVID-19 ежедневно до начала октября

аудиоНАБУ перед заседанием по судье Вовку выложило доказательства его связей с ВСП

Ляшко рассказал, когда вакцину от COVID-19 смогут массово применять в Украине

видеоЭкс-глава Укроборонпрома не задекларировал квартиру за $700 000 - СМИ

Все новости...
Павел Вовк
ВСП нашел повод не показывать заседание по судье Вовку и Ко
НАБУ перед заседанием по судье Вовку выложило доказательства его связей с ВСП
Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?
Последние новости
15:28
фотоМедведчук и Кива показали в Раде, как поддерживают Лукашенко
15:17
Тихановская: Конституционной реформой Лукашенко пытается оттянуть свой уход
15:15
ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка
15:14
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:49
Зеленский считает, что украинские школы готовы к дистанционному обучению
14:37
Беларусь направила в РФ заявку на рефинансирование госдолга на 600 млн долларов – СМИ
14:35
Тихановская уточнила, что думает об оккупации Крыма
14:25
видеоВ украинской армии появились новые эмблемы и знаки
14:19
Ночь на 1 сентября побила рекорд по теплоте в Киеве
13:58
Рада провалила инициативу снять ограничения на эксперименты над животными
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!