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После критики президента Лероса хотят исключить из "Слуги народа"

Вторник, 1 сентября 2020, 15:44

В "Слуге народа" собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции.

Источник: народные депутаты Лиза Ясько и Гео Лерос в Facebook

Детали: Ясько пишет, что воздержалась: "Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса".

Сам Лерос утверждает, что распоряжение в отношении него дал президент Владимир Зеленский руководителю фракции Давиду Арахамия после его нынешней речи.

Прямая речь: "... приказал Арахамии срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить".

Что предшествовало: На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Предыстория:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

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Украинская правда
Темы: Слуга народа


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