Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После критики президента Лероса хотят исключить из "Слуги народа"

Вторник, 1 сентября 2020, 15:44
После критики президента Лероса хотят исключить из Слуги народа

В "Слуге народа" собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции.

Источник: народные депутаты Лиза Ясько и Гео Лерос в Facebook

Детали: Ясько пишет, что воздержалась: "Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса".

Сам Лерос утверждает, что распоряжение в отношении него дал президент Владимир Зеленский руководителю фракции Давиду Арахамия после его нынешней речи.

Прямая речь: "... приказал Арахамии срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить".

Что предшествовало: На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Предыстория:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

Читайте также: Мономеньшинство. Как и почему разваливается фракция Зеленского

Украинская правда
Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Слуга народа
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: