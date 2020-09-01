ВСП объяснил, почему не отстранил Вовка

Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.

Источник: пресс-служба ВСП

Дословно: "Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения уведомления судьи о подозрении и, соответственно, судья не получил статус подозреваемого".

Детали: По представлению генпрокурора, Вовка должны были отстранить временно "в связи с привлечением к уголовной ответственности".

Что было раньше: Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Напомним: