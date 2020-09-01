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ВСП объяснил, почему не отстранил Вовка

Вторник, 1 сентября 2020, 16:15

Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.

Источник: пресс-служба ВСП

Дословно: "Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения уведомления судьи о подозрении и, соответственно, судья не получил статус подозреваемого".

Детали: По представлению генпрокурора, Вовка должны были отстранить временно "в связи с привлечением к уголовной ответственности".

Что было раньше: Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Напомним: 

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
  • В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
  • По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

Украинская правда
Темы: Павел Вовк Окружной админсудВысший совет правосудия


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