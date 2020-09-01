ВСП объяснил, почему не отстранил Вовка
Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.
Источник: пресс-служба ВСП
Дословно: "Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения уведомления судьи о подозрении и, соответственно, судья не получил статус подозреваемого".
Детали: По представлению генпрокурора, Вовка должны были отстранить временно "в связи с привлечением к уголовной ответственности".
Что было раньше: Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.
Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?
Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Напомним:
- Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
- В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
- По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.