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Для изменения места голосования на выборах 2020 осталась неделя: как это сделать

Четверг, 3 сентября 2020, 18:45

До 10 сентября граждане Украины могут изменить свой избирательный адрес, чтобы голосовать на местных выборах за местом не регистрации, а фактического проживания.

Источник: "Украинская правда", Государственный реестр избирателей

Детали: На местных выборах невозможно временно выбрать место для голосования, как на президентских или парламентских. Однако граждане могут в принципе изменить свой избирательный адрес, указав место фактического проживания.

При этом предоставлять документы, подтверждающие адрес проживания не нужно. Ранее Центральная избирательная комиссия отменила такое требование.

Для онлайн-изменения избирательного адреса необходим только электронная цифровая подпись и доступ к сети Интернет.

Получить ЭЦП физическое или юридическое лицо может в одном из аккредитованных центров сертификации ключей. Сейчас в Украине таких 24. Посмотреть весь перечень центров со ссылками на их сайты можно здесь. На сайтах центров также размещена информация о порядке получения электронной подписи.

Так, например, клиенты "ПриватБанка" могут воспользоваться этой услугой бесплатно, госпредприятие "Дія" формирует ЭПЦ за 150 гривен.

Для подачи заявления об изменении избирательного адреса надо перейти на сайт Государственного реестра избирателей, выбрать раздел "Заявления и запросы", пройти идентификацию по ЭПЦ и выбрать услугу "Обращение об изменении избирательного адреса".

 

После этого гражданин должен указать причины изменения адреса, например, фактическое проживание, и собственно адрес, где он живет. Подтверждать его не нужно.

 
Форма изменения избирательного адреса

Свое заявление необходимо подписать с помощью того же ЭПЦ, и оно будет направлено в реестр избирателей. Сообщение об изменении адреса придет на электронную почту.

 
Подтверждение изменения избирательного адреса, которое приходит гражданину по электронной почте

Воспользоваться описанной процедурой можно еще в течение 7 дней.

Заявление корреспондентки УП удовлетворили течение 15 часов с момента подачи, при том, что подана она была в нерабочее время вечером.

Для того, чтобы изменить адрес оффлайн, необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту жительства. Информацию о месте расположения отделов и их контакты можно найти здесь.

Что было раньше: ЦИК в июле упростила изменении избирательного адреса для голосования на местных выборах не по месту прописки.

Предыстория:

  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
  • Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
  • Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.

Соня Лукашова, УП
Темы: виборыместная власть


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