Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Берлине начались переговоры формата "нормандской четверки": присутствуют Ермак и Козак

Пятница, 11 сентября 2020, 15:00
В Берлине начались переговоры формата нормандской четверки: присутствуют Ермак и Козак
Офис президента

В ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".

Источник: Офис президента Украины, российский "Интерфакс", глава ОП Андрей Ермак, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в делегации глава Офиса президента Андрей Ермак.

С российской стороны в переговорах учавствует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Основными темами для обсуждения политическими советниками лидеров стран нормандского формата являются подготовка к скорейшего созыва саммита четверки и режим "тишины" на Донбассе.

По словам Ермака, украинская сторона сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

Украинская сторона считает, что его надо провести как можно скорее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают эту идею. Но все понимают, что встреча руководителей должна произойти после того, как большинство того, о чем было договорено в Париже в декабре 2019 года, будет выполнено, подчеркнул руководитель ОП.

Прямая речь: "Украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута".

Дополнительно: Украинская делегация будет поднимать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, который остается одной из приоритетных задач руководства Украины. Ермак отметил, что украинская сторона выполнила свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся достить "очень серьезного продвижения" в этом вопросе.

Напомним: В конце июля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В то же время пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заверил, что работа на уровне помощников бужет продолжаться.

Темы: нормандский формат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: