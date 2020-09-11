Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Берлине начались переговоры формата "нормандской четверки": присутствуют Ермак и Козак

Пятница, 11 сентября 2020, 15:00
Офис президента

В ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".

Источник: Офис президента Украины, российский "Интерфакс", глава ОП Андрей Ермак, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в делегации глава Офиса президента Андрей Ермак.

С российской стороны в переговорах учавствует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Основными темами для обсуждения политическими советниками лидеров стран нормандского формата являются подготовка к скорейшего созыва саммита четверки и режим "тишины" на Донбассе.

По словам Ермака, украинская сторона сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

Украинская сторона считает, что его надо провести как можно скорее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают эту идею. Но все понимают, что встреча руководителей должна произойти после того, как большинство того, о чем было договорено в Париже в декабре 2019 года, будет выполнено, подчеркнул руководитель ОП.

Прямая речь: "Украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута".

Дополнительно: Украинская делегация будет поднимать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, который остается одной из приоритетных задач руководства Украины. Ермак отметил, что украинская сторона выполнила свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся достить "очень серьезного продвижения" в этом вопросе.

Напомним: В конце июля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В то же время пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заверил, что работа на уровне помощников бужет продолжаться.

Темы: нормандский формат


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Берлине начались переговоры формата "нормандской четверки": присутствуют Ермак и Козак

видеоТихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет

Румыния снова в "зеленом" списке Украины, курорты для украинцев - без изменений

Впервые в Киеве за сутки свыше 400 новых больных коронавирусом, семеро людей умерли

Тимошенко преодолела COVID-19

В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19

Все новости...
нормандский формат
Зеленский: У нас нет остановки на пути к прекращению войны
Нормандская встреча на уровне советников назначена на пятницу. Место проведения изменили
Кулеба: Гибель украинских бойцов обсудят советники лидеров "нормандской четверки"
Последние новости
17:37
В Киеве "заминировали" станцию метро "Крещатик"
17:35
В Грузии отложили начало учебного года до 1 октября
17:23
Конкурс на управление активами УМХ выиграла компания Коломойского
17:13
Минобразования заявило в полицию, что к ним в августе ночью вломились неизвестные
17:07
Минкульт взялся вернуть Крым в информационное поле украинцев
16:57
Турецкие спецслужбы задержали в Украине члена Рабочей партии Курдистана и вывезли его
16:34
Не больше 200 тысяч: Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка "Аркада"
16:22
Минздрав разрешил пускать болельщиков на матчи еврокубков. Слово за УЕФА
16:22
Шкарлет заявил, что будет обжаловать решение НАЗЯВО относительно плагиата
16:14
С начала года УЗ выплатила 16,4 миллиардов налогов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!