В Берлине начались переговоры формата "нормандской четверки": присутствуют Ермак и Козак

В ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".

Источник: Офис президента Украины, российский "Интерфакс", глава ОП Андрей Ермак, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в делегации глава Офиса президента Андрей Ермак.

С российской стороны в переговорах учавствует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Основными темами для обсуждения политическими советниками лидеров стран нормандского формата являются подготовка к скорейшего созыва саммита четверки и режим "тишины" на Донбассе.

По словам Ермака, украинская сторона сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

Украинская сторона считает, что его надо провести как можно скорее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают эту идею. Но все понимают, что встреча руководителей должна произойти после того, как большинство того, о чем было договорено в Париже в декабре 2019 года, будет выполнено, подчеркнул руководитель ОП.

Прямая речь: "Украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута".

Дополнительно: Украинская делегация будет поднимать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, который остается одной из приоритетных задач руководства Украины. Ермак отметил, что украинская сторона выполнила свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся достить "очень серьезного продвижения" в этом вопросе.

Напомним: В конце июля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В то же время пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заверил, что работа на уровне помощников бужет продолжаться.