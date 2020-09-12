Ермак: Красный Крест получит беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время переговоров на уровне советников в нормандском формате 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца сентября представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО.

Источник: Ермак во время брифинга в рамках рабочей поездки президента в Одесскую область, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Была достигнута договоренность (в ходе переговоров на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября в Берлине, - ред.), что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся.

И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан, а мы имеем такое задание от президента, и это наш приоритет".

Детали: Ермак также высказал мнение, что следующая встреча политических советников лидеров стран нормандского формата может произойти через несколько недель.

Прямая речь: "Уже с понедельника команды советников начнут работать между собой, готовиться. И следующая встреча будет продолжена, я считаю, в течение нескольких недель".

Детали: Ермак также заявил, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, несмотря на попытки его сорвать.

Он добавил, что режим прекращения огня "не устраивает не только наших врагов, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны – не всем нужен мир".

Что предшествовало: Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы рассмотрит изменение постановления, которое приняла 15 июля.

Также Козак отметил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" даже не обсуждался.

В свою очередь, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки". Они длились 7 часов.