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Полковник и пресс-секретарь бригады подорвались на растяжке возле Шумов на Донбассе

Вторник, 15 сентября 2020, 15:04

В результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военных: полковник Александр Апполонов прессекретар одной из бригад.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное".

Детали: Отмечается, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Информация доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

В штабе уверяют, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. Отмечается, что по информации по состоянию на данный момент, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

В штабе обращают внимание, что вопрос тотального разминирования, который именно Украина постоянно поднимает в рамках и Минского и Нормандского форматов, является чрезвычайно важным.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


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