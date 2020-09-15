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Полковник и пресс-секретарь бригады подорвались на растяжке возле Шумов на Донбассе

Вторник, 15 сентября 2020, 15:04
Полковник и пресс-секретарь бригады подорвались на растяжке возле Шумов на Донбассе

В результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военных: полковник Александр Апполонов прессекретар одной из бригад.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное".

Детали: Отмечается, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Информация доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

В штабе уверяют, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. Отмечается, что по информации по состоянию на данный момент, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

В штабе обращают внимание, что вопрос тотального разминирования, который именно Украина постоянно поднимает в рамках и Минского и Нормандского форматов, является чрезвычайно важным.

Напомним: С начала суток 15 сентября в районе населенного пункта Водяное на Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ.

Предыстория: 

  • С 27 июля на Донбассе должен царить режим всеобъемлющей тишины. Боевики неоднократно провоцировали украинских военных одиночными выстрелами. В то же время в начале сентября ситуация обострилась: в результате вражеских обстрелов и подрыва на взрывных устройствах есть погибшие и раненые со стороны Объединенных сил.
  • При этом боевики обвинили украинскую сторону в нарушениях договоренностей, в частности в обустройстве новых позиций. Главарь "ДНР" даже анонсировал прицельный обстрел украинских позиций в населенном пункте Шумы вблизи Горловки.
  • После этого на заседании безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о совместном инспектировании 10 сентября в районе населенного пункта Шумы наблюдателями ОБСЕ с участием сторон ТКГ с "крайне ограниченным проявлением присутствия боевиков".
  • В то же время ближе к анонсированному времени инспекции 10 сентября стало известно, что она "временно отменена".
    Россия и представители ОРДО выдвинули новые требования, которые грубо нарушают предыдущие договоренности.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбасс
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