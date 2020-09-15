Полковник і прессекретар бригади підірвались на розтяжці біля Шумів на Донбасі

Внаслідок підриву на розтяжці на Донеччині отримали поранення двоє українських військових: полковник Олександр Апполонов прессекретар однієї з бригад.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "15 вересня близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник О.Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний".

Деталі: Зазначається, що Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

Інформацію доведено до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.

У штабі запевняють, що наразі триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. Наголошується, що за інформацією станом на цей час, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.

В штабі звертають увагу, що це питання тотального розмінування, яке саме Україна постійно піднімає в рамках і Мінського, і Нормандського форматів, є надзвичайно важливим.

Нагадаємо: Від початку доби 15 вересня в районі населеного пункту Водяне на Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт.

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