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Полковник і прессекретар бригади підірвались на розтяжці біля Шумів на Донбасі

Вівторок, 15 вересня 2020, 15:04

Внаслідок підриву на розтяжці на Донеччині отримали поранення двоє українських військових: полковник Олександр Апполонов прессекретар однієї з бригад.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "15 вересня близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник О.Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний".

Деталі: Зазначається, що Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

Інформацію доведено до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.

У штабі запевняють, що наразі триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. Наголошується, що за інформацією станом на цей час, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.

В штабі звертають увагу, що це питання тотального розмінування, яке саме Україна постійно піднімає в рамках і Мінського, і Нормандського форматів, є надзвичайно важливим.

Нагадаємо: Від початку доби 15 вересня в районі населеного пункту Водяне на Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт.

 Передісторія:

  • З 27 липня на Донбасі має панувати режим всеосяжної тиші. Бойовики неодноразово провокували українських військових поодинокими пострілами. Водночас на початку вересня ситуація загострилася: внаслідок ворожих обстрілів та підриву на вибухових пристроях є загиблі і поранені з боку Об’єднаних сил.
  • При цьому бойовики звинуватили українську сторону в порушеннях домовленостей, зокрема в облаштуванні нових позицій. Ватажок "ДНР" навіть анонсував прицільний обстріл українських позицій у населеному пункті Шуми поблизу Горлівки.
  • Після цього на засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленість про спільне інспектування 10 вересня в районі населеного пункту Шуми спостерігачами ОБСЄ за участю сторін ТКГ з "вкрай обмеженим проявом присутності бойовиків".
  • Водночас ближче до анонсованого часу інспекції 10 вересня стало відомо, що її "тимчасово скасовано".
  • Росія і представники ОРДО висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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