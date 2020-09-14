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Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Понедельник, 14 сентября 2020, 16:21
Скриншот с YouTube

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Источник: президент России Владимир Путин на встрече Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, 14 сентября в Сочи

Прямая речь: "Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним".

Детали: По словам Путина, сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Он также добавил, что Россия и Беларусь должны продолжить взаимодействие в оборонной сфере, в частности в работе оборонных предприятий, и в военной сфере.

Путин также напомнил, что 14 сентября начинаются "запланированные еще в прошлом году военные учения" в Беларуси. По словам президента РФ, они продлятся несколько дней и после их завершения российские военные подразделения вернуться на места своей постоянной дислокации

Что было раньше: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу его встречи с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко, заявив, что все договоренности, принятые на встрече, будут незаконны, и что их пересмотрит новая власть.

Что было раньше: 14 сентября проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что все договоренности, принятые на этой встрече, будут незаконны, и что их пересмотрит новая власть.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и Организация Договора о коллективной безопасности.

Ирина Балачук, УП


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