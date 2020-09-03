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Степанова возмутило празднование дня Одессы: Это за гранью здравого смысла

Четверг, 3 сентября 2020, 09:49
Степанова возмутило празднование дня Одессы: Это за гранью здравого смысла

Министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования дня Одессы 2 сентября.

Источник: брифинг министра 3 сентября

Прямая речь: "Вчера вечером в сеть разместили фото празднования дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса они как обычные люди доверяют городской власти, которая организует те или иные мероприятия, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование.

У меня вопрос к городской власти. Я понимаю, что вы все находиться сейчас в выборах, вы все живете сейчас какими-то избирательными процессами. Ну вы то точно знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в городе Одесса, вы же точно знаете, какая заполняемость коек больными COVID-19, вы же точно знаете, какое количество людей, которое умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность для здоровья и жизни граждан.

За 1 сентября с 203 больных в Одесской области на COVID-19, у нас 131 человек - жители города Одесса. В Одесской области заполненность коек, отведенных под лечения COVID-19, составляет 66%. Еще какие надо дать рекомендации, чтобы понять, что такие массовые мероприятия без соблюдения каких-то даже теоретических мер безопасности будут приводить к увеличению количества больных COVID-19?

Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший прирост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса".

Детали: Степанов заявил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами о проведении подобных мероприятий.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессакоронавирусСтепановМинздравCovid-2019
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