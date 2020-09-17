В ТКГ констатировали соблюдение тишины и вспомнили об изменениях в постановление о выборах

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы участники констатировали соблюдение режима тишины на Донбассе, несмотря на провокации, и обсудили подготовку к обмену удерживаемыми по формуле "всех на всех".

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Продолжается обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий".

Детали: Переговоры продолжались около семи часов. Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что вносить изменения в постановление о местных выборах может только Верховная Рада. Однако в политической группе ТКГ и в дальнейшем будут обсуждать рабочие предложения по вопросу самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины

Украина в очередной раз призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима прекращения огня. Во время видеоконференции также обсудили выполнение договоренностей лидеров государств – участников Нормандского формата, касающиеся обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемых лиц.

"Высказано четкую позицию Украины относительно доступа МККК к удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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