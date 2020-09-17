Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ТКГ констатировали соблюдение тишины и вспомнили об изменениях в постановление о выборах

Четверг, 17 сентября 2020, 00:58

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы участники констатировали соблюдение режима тишины на Донбассе, несмотря на провокации, и обсудили подготовку к обмену удерживаемыми по формуле "всех на всех".

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Продолжается обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий".

Детали: Переговоры продолжались около семи часов. Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что вносить изменения в постановление о местных выборах может только Верховная Рада. Однако в политической группе ТКГ и в дальнейшем будут обсуждать рабочие предложения по вопросу самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины

Украина в очередной раз призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима прекращения огня. Во время видеоконференции также обсудили выполнение договоренностей лидеров государств – участников Нормандского формата, касающиеся обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемых лиц.

"Высказано четкую позицию Украины относительно доступа МККК к удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Предыстория:

  • 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветник стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.
  • Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.
  • По словам Ермака, Украинская сторона лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что однопартийцы проведут заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.

Украинская правда
Темы: ТКГКравчукОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ

Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ

КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными

НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко

Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ

Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями

Все новости...
ТКГ
Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ
Проблема – не Фокин. Проблема – в пророссийской политике Зеленского
Украинская делегация в ТКГ введет должность спикера
Последние новости
00:58
В ТКГ констатировали соблюдение тишины и вспомнили об изменениях в постановление о выборах
00:24
Число случаев коронавирус на Буковине превысило 12,5 тысяч
23:46
Минкульт требует изъять "ВКонтакте" с онлайн-магазинов в Украине
23:04
Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ
22:41
Хасиды нарушают карантинные правила Беларуси – МИД Украины
21:58
Украина объяснила, что инспекция в Шумах невозможна из-за позиции России
21:30
Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ
21:09
Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"
20:42
Послы G7 напомнили, что антикоррупционные органы и Нацбанк должны оставаться независимыми
20:27
Новости экономики: деньги за транзит газа, строительство нового аэропорта
Все новости...