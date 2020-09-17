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В ТКГ констатировали соблюдение тишины и вспомнили об изменениях в постановление о выборах

Четверг, 17 сентября 2020, 00:58
В ТКГ констатировали соблюдение тишины и вспомнили об изменениях в постановление о выборах

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы участники констатировали соблюдение режима тишины на Донбассе, несмотря на провокации, и обсудили подготовку к обмену удерживаемыми по формуле "всех на всех".

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Продолжается обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий".

Детали: Переговоры продолжались около семи часов. Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что вносить изменения в постановление о местных выборах может только Верховная Рада. Однако в политической группе ТКГ и в дальнейшем будут обсуждать рабочие предложения по вопросу самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины

Украина в очередной раз призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима прекращения огня. Во время видеоконференции также обсудили выполнение договоренностей лидеров государств – участников Нормандского формата, касающиеся обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемых лиц.

"Высказано четкую позицию Украины относительно доступа МККК к удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Предыстория:

  • 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветник стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.
  • Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.
  • По словам Ермака, Украинская сторона лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что однопартийцы проведут заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.

Украинская правда

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Темы: ТКГКравчукОфис президента
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