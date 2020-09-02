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Нардепа Полякова побили в центре Киева

Среда, 2 сентября 2020, 12:14

На народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова напали на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева, он обратился к медикам.

Источник: полиция Киева, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Полиция не называет имени пострадавшего, но сообщает об открытии производства относительно противоправных действий в отношении народного избранника по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. По данным УП, речь идет о Полякове.

По данным УП, инцидент произошел около 5 утра возле клуба на территории Шевченковского района.

Предварительно, речь идет о бытовом конфликте. Нардеп со своим обидчиком, который был на машине, не поделили дорогу. Все обстоятельства сейчас выясняются.

Дополняется...

Темы: ПоляковКиевкриминал


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