Нардепа Полякова побили в центре Киева
Среда, 2 сентября 2020, 12:14
На народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова напали на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева, он обратился к медикам.
Источник: полиция Киева, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Полиция не называет имени пострадавшего, но сообщает об открытии производства относительно противоправных действий в отношении народного избранника по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. По данным УП, речь идет о Полякове.
По данным УП, инцидент произошел около 5 утра возле клуба на территории Шевченковского района.
Предварительно, речь идет о бытовом конфликте. Нардеп со своим обидчиком, который был на машине, не поделили дорогу. Все обстоятельства сейчас выясняются.
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