Нардепа Полякова побили в центре Киева

На народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова напали на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева, он обратился к медикам.

Источник: полиция Киева, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Полиция не называет имени пострадавшего, но сообщает об открытии производства относительно противоправных действий в отношении народного избранника по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. По данным УП, речь идет о Полякове.

По данным УП, инцидент произошел около 5 утра возле клуба на территории Шевченковского района.

Предварительно, речь идет о бытовом конфликте. Нардеп со своим обидчиком, который был на машине, не поделили дорогу. Все обстоятельства сейчас выясняются.

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