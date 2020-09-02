Нардепа Полякова побили в центре Киева
На народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова напали на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева, он обратился к медикам.
Источник: полиция Киева, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Полиция не называет имени пострадавшего, но сообщает об открытии производства о противоправных действиях в отношении народного избранника по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). По данным УП, речь идет о Полякове.
По данным УП, инцидент произошел около 5 утра возле клуба на территории Шевченковского района.
Предварительно, речь идет о бытовом конфликте. Нардеп со своим обидчиком, который был на машине, не поделили дорогу. Все обстоятельства сейчас выясняются.
Дословно полиция: "Сегодня утром в столичной полиции поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату Украины... Со слов потерпевшего установлено, что в 4:30 у одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт".
Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".
Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойський" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этото закона.
Поляков возглавляет подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.