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Стало известно, кто завалил правками "антиколомойський" закон

Понедельник, 6 апреля 2020, 21:06
Поляков и Василевская-Смаглюк Фото: ЦПК

Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению в закон о банках, который запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Источник: Лига.Финансы

Детали: По данным издания, из общих более 13 000 правок 6 000 подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, и это рекорд.

Еще около 1 500 поправок, по его информации, подала действующий член фракции, "слуга Коломойского" Ольга Василевская-Смаглюк.

Сообщается, что еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.

Напомним: "Слуга народа" исключила Полякова из фракции 15 ноября 2019 года.

По данным УП, его исключили за нарушение договоренности о совместном голосовании. Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко так объяснил это исключение: "У нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них - чемпион по "против", "воздержался" и "не голосовал". Так себя может вести депутат, который строит собственную политическую карьеру. А вот член фракции должен вести себя более конструктивно".

Ольга Василевская-Смаглюк долгое время работала на телеканале Коломойского "1+1".

Предыстория:

  • Противники так называемого "антиколомойського" законопроекта подали более 13 000 поправок.
  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
  • Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект не Конституционный, ведь там речь идет не конкретно о "Приватбанке", а о банковской деятельности вообще.
  • По словам Тимошенко, в законопроекте есть нормы, которые нивелируют полномочия судов и позволяют не выполнять их решения.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийзаконодательствоВерховная РадаПриватбанк
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