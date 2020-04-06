Стало известно, кто завалил правками "антиколомойський" закон

Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению в закон о банках, который запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Источник: Лига.Финансы

Детали: По данным издания, из общих более 13 000 правок 6 000 подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, и это рекорд.

Еще около 1 500 поправок, по его информации, подала действующий член фракции, "слуга Коломойского" Ольга Василевская-Смаглюк.

Сообщается, что еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.

Напомним: "Слуга народа" исключила Полякова из фракции 15 ноября 2019 года.

По данным УП, его исключили за нарушение договоренности о совместном голосовании. Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко так объяснил это исключение: "У нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них - чемпион по "против", "воздержался" и "не голосовал". Так себя может вести депутат, который строит собственную политическую карьеру. А вот член фракции должен вести себя более конструктивно".

Ольга Василевская-Смаглюк долгое время работала на телеканале Коломойского "1+1".

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