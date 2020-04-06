Стало известно, кто завалил правками "антиколомойський" закон
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Понедельник, 6 апреля 2020, 21:06
Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению в закон о банках, который запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: По данным активистов, из общих более 13 000 правок 6 000 подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, и это рекорд.
Еще около 1 500 поправок, по их информации, подала действующий член фракции, "слуга Коломойского" Ольга Василевская-Смаглюк.
В ЦПК говорят, что еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.
Предыстория:
- Противники так называемого "антиколомойського" законопроекта подали более 13 000 поправок.
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
- Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект не Конституционный, ведь там речь идет не конкретно о "Приватбанке", а о банковской деятельности вообще.
- По словам Тимошенко, в законопроекте есть нормы, которые нивелируют полномочия судов и позволяют не выполнять их решения.
Украинская правда
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