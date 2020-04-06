Стало известно, кто завалил правками "антиколомойський" закон

Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению в закон о банках, который запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: По данным активистов, из общих более 13 000 правок 6 000 подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, и это рекорд.

Еще около 1 500 поправок, по их информации, подала действующий член фракции, "слуга Коломойского" Ольга Василевская-Смаглюк.

В ЦПК говорят, что еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.

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