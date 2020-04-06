Стало известно, кто завалил правками "антиколомойський" закон

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Понедельник, 6 апреля 2020, 21:06
Поляков и Василевская-Смаглюк Фото: ЦПК

Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению в закон о банках, который запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: По данным активистов, из общих более 13 000 правок 6 000 подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, и это рекорд.

Еще около 1 500 поправок, по их информации, подала действующий член фракции, "слуга Коломойского" Ольга Василевская-Смаглюк.

В ЦПК говорят, что еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.

Предыстория:

  • Противники так называемого "антиколомойського" законопроекта подали более 13 000 поправок.
  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
  • Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект не Конституционный, ведь там речь идет не конкретно о "Приватбанке", а о банковской деятельности вообще.
  • По словам Тимошенко, в законопроекте есть нормы, которые нивелируют полномочия судов и позволяют не выполнять их решения.

Украинская правда
Темы: Коломойский законодательство Верховная Рада Приватбанк


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