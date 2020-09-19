Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Навальный рассказал, как восстанавливается после отравления

Суббота, 19 сентября 2020, 13:08

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

Источник: пост Навального в Instagram

Прямая речь: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню".

Детали: По словам Навального, он уже может встать с больничной койки, но у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.

Российский политик поблагодарил врачей университетской Берлинской клиники "Шарите", которые смогли "вытянуть" его из состояния "технически живого человека".

 

Напомним: 15 сентября Алексей Навальный заявил, что уже может дышать сам. Перед этим клиника Charite сообщила, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcиямедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали без права залога

Фокин высказался о "всеобщей амнистии" ради мира на Донбассе

У Зеленского назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

инфографикаКоронавирус: в Украине за сутки 3240 новых больных и почти полсотни смертей

Одна из стран ЕС заблокировала европейские санкции против Беларуси

В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Все новости...
Навальный
Европарламент призвал к санкциям по делу Навального и остановке "Северного потока-2"
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Бутылку со следами яда изъяли из гостиничного номера Навального в Томске – ФБК
Последние новости
14:14
"Пошел нах**, Эрдоган": Турция вызвала посла Греции из-за жесткой брани в газете
14:02
Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали без права залога
13:44
Топ-менеджер "МАУ" стал директором аэропорта "Одесса"
13:37
Балуха планируют вывести из медикаментозного сна
13:22
Украина готова к отопительному сезону на 90% – совещание у Шмыгаля
13:17
В Польше впервые зарегистрировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки
13:08
фотоНавальный рассказал, как восстанавливается после отравления
12:49
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы
12:42
Глава ФБР может лишиться должности из-за доклада о влиянии РФ на выборы в США
12:32
фотоИз-за непогоды в Греции нарушено движение поездов, два человека погибли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!