Навальный рассказал, как восстанавливается после отравления
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.
Источник: пост Навального в Instagram
Прямая речь: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню".
Детали: По словам Навального, он уже может встать с больничной койки, но у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.
Российский политик поблагодарил врачей университетской Берлинской клиники "Шарите", которые смогли "вытянуть" его из состояния "технически живого человека".
Напомним: 15 сентября Алексей Навальный заявил, что уже может дышать сам. Перед этим клиника Charite сообщила, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.
Предыстория:
- В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
- Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.