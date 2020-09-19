Навальный рассказал, как восстанавливается после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

Источник: пост Навального в Instagram

Прямая речь: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню".

Детали: По словам Навального, он уже может встать с больничной койки, но у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.

Российский политик поблагодарил врачей университетской Берлинской клиники "Шарите", которые смогли "вытянуть" его из состояния "технически живого человека".

Напомним: 15 сентября Алексей Навальный заявил, что уже может дышать сам. Перед этим клиника Charite сообщила, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.

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