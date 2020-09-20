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Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевраду

Воскресенье, 20 сентября 2020, 15:19
Евгения Кулеба возглавила список Слуги народа на выборах в Киевраду
Евгения Кулеба и Дмитрий Кулеба

Координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад", жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба будет баллотироваться в Киевраду от политической партии "Слуга народа".

Источник: сообщение кандидата в Facebook

Прямая речь: "Есть гипотеза, что находясь во власти ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить. Я иду в Киевраду во главе команды партии "Слуга народа". Готова к сотрудничеству с каждой и каждым".

Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу...

Опубліковано Женею Кулебою Неділя, 20 вересня 2020 р.

Детали: Киевская ячейка партии "Слуга народа" 20 сентября собралась на территории университета им. Тараса Шевченко, чтобы официально огласить кандидатов в депутаты Киевсовета. Евгения Кулеба возглавила список.

Читайте также: Страна-сад. Как Женя Кулеба возвращает душу украинским городам

Евгения Кулеба
Евгения Кулеба

Напомним: 15 июля Верховная Рада официально назначила местные выборы на 25 октября.

Идти на выборы мэра Киева планировали "слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

16 июля стало известно, что от "Слуги народа" за должность городского головы Киева будет бороться Верещук.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаКулеба ДмитрийвиборыКиев
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