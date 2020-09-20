Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевраду

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Жена главы МИД Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевраду

Воскресенье, 20 сентября 2020, 15:19
Евгения Кулеба и Дмитрий Кулеба

Общественная активистка, жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба будет баллотироваться в Киевраду от политической партии "Слуга народа".

Источник: сообщение кандидата в Facebook

Прямая речь: "Есть гипотеза, что находясь во власти ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить. Я иду в Киевраду во главе команды партии "Слуга народа". Готова к сотрудничеству с каждой и каждым".

Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу...

Опубліковано Женею Кулебою Неділя, 20 вересня 2020 р.

Детали: Киевская ячейка партии "Слуга народа" 20 сентября собралась на территории университета им. Тараса Шевченко, чтобы официально определиться с кандидатами в депутаты Киевсовета.

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Евгения Кулеба
Евгения Кулеба

Напомним: 15 июля Верховная Рада официально назначила местные выборы на 25 октября.

Идти на выборы мэра Киева планировали "слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

16 июля стало известно, что от" Слуги народа " за должность городского головы Киева будет бороться Верещук.

Украинская правда
Темы: Слуга народаКулеба ДмитрийвиборыКиев


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