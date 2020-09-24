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В Беларуси сообщили о похищении адвоката Колесниковой

Четверг, 24 сентября 2020, 19:17

В четверг днем перестала выходить на связь адвокат Людмила Казак, которая защищает Марию Колесникову.

Источник: tut.by со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевича

Прямая речь Мацкевича: "В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась на судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта".

Источник: Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, сообщил Мацкевич.

Что предшествовало: Колесниковой в Беларуси объявили подозрение в попытке захвата власти.

Ее задержали и потом перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственный изолятор в Жодино.

23 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел тайную инавгурацию. 

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента. Оппозиция создала Координационный совет и требует перевыборов. В то же время шестерых из семи членов президиума этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег пересекли украинскую границу. Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
  • 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Она подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.

Темы: Беларусь


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