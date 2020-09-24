В Беларуси сообщили о похищении адвоката Колесниковой

В четверг днем перестала выходить на связь адвокат Людмила Казак, которая защищает Марию Колесникову.

Источник: tut.by со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевича

Прямая речь Мацкевича: "В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась на судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта".

Источник: Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, сообщил Мацкевич.

Что предшествовало: Колесниковой в Беларуси объявили подозрение в попытке захвата власти.

Ее задержали и потом перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственный изолятор в Жодино.

23 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел тайную инавгурацию.

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