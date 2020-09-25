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Руководство Восточной таможни организовало схему на 5 млн – СБУ

Пятница, 25 сентября 2020, 01:35

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему с "прибылью" более 5 миллионов гривен в год, которую организовали руководители Восточной таможни ГФС.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Таможенники требовали средства от коммерсантов за проведение таможенного оформления товара на импорт.

Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. "По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов", – отметили в СБУ.

 

Задержали делков после получения одним из руководителей таможенного поста части взятки.

В рамках производства правоохранители проводят обыски и допрашиващо ют свидетелей. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников и объявления им подозрений. 

Напомним: 

  • Служба безопасности Украины с начала года изъяла контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 миллионов гривен. За это время открыли 47 производств, касающихся коррупции на таможенной границе.
  • На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в нашу страну.
  • Чиновники Львовской таможни ДФС с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства.

Украинская правда
Темы: таможняСБУкоррупция


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