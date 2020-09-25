Руководство Восточной таможни организовало схему на 5 млн – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему с "прибылью" более 5 миллионов гривен в год, которую организовали руководители Восточной таможни ГФС.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Таможенники требовали средства от коммерсантов за проведение таможенного оформления товара на импорт.

Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. "По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов", – отметили в СБУ.

Задержали делков после получения одним из руководителей таможенного поста части взятки.

В рамках производства правоохранители проводят обыски и допрашиващо ют свидетелей. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников и объявления им подозрений.

Напомним: