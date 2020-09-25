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Керівництво Східної митниці організувало схему на 5 млн – СБУ

П'ятниця, 25 вересня 2020, 01:35
Керівництво Східної митниці організувало схему на 5 млн – СБУ

Служба безпеки України заблокувала корупційну схему із "прибутком" понад 5 мільйонів гривень на рік, яку організували керівники Східної митниці ДФС.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Митники вимагали кошти від комерсантів за проведення митного оформлення товару на імпорт. 

Організували оборудку четверо керівників митниці різного рівня. "За їх вказівкою митники створювали штучні перешкоди для митного оформлення вантажів. Гроші від імпортерів за безперешкодне митне оформлення безпосередньо отримували керівники одного з митних постів", – зазначили в СБУ. 

 

Затримали ділків після отримання одним із керівників митного посту частини хабаря. 

У рамках провадження правоохоронці проводять обшуки та допитують свідків. Наразі вирішується питання щодо затримання зловмисників та оголошення їм підозр. 

Нагадаємо: 

  • Служба безпеки України з початку року вилучила контрабанди та виявила порушень митних правил на 204 мільйони гривень. За цей час відкрили 47 проваджень, які стосуються корупції на митному кордоні.
  • На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.
  • Посадовці Львівської митниці ДФС з підприємцями налагодили схему ввезення на територію України брендового одягу італійського виробництва.

Українська правда

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Теми: митницяСБУкорупція
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