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"ОПЗЖ" выдвинула в мэры Винницы известного боксера

Четверг, 24 сентября 2020, 10:39
ОПЗЖ выдвинула в мэры Винницы известного боксера

Известный украинский боксер Вячеслав Узелков сообщил, что баллотируется в мэры Винницы от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Источник: Instagram боксера

Прямая речь: "Я иду в мэры от Оппозиционной платформы - За жизнь!

Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим. Меня больше всего беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Винницы.

Мне жаль, что только центральные улицы выглядят показательно прилично, а в отдаленных районах - множество проблем".

Детали: Узелков добавил, что зайдет в каждый кабинет горсовета Винницы и наведет там порядок: "Я честный, всегда держу слово, и хочу, чтобы весь город стал таким. Мы имеем неисчерпаемый потенциал, прекрасных людей, и мы полностью сможем положить каждый камешек в городе на свое место".

Что было раньше: До этого о намерении стать мэром Винницы заявил лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк. Он баллотируется в депутаты Винницкого городского совета от Партии Винничане.

От пропрезидентской "Слуги народа" бороться за кресло мэра Винницы будет Сергей Борзов. Его жена нардепка "СН", которую выбрали в одном из округов области. Сейчас Борзова назначили главой ОГА.

От "Голоса" кандидатом в мэры будет нардеп Александра Устинова.

Сейчас должность городского головы Винницы занимает Сергей Моргунов (с 2014 г.). Его предшественником был Владимир Гройсман. Гройсман был мэром Винницы с 2006 по 2014 гг. Затем он работал в ВР и правительстве. С 2016 по 2019 гг. занимал пост премьера страны. Сейчас Моргунов является представителем партии Гройсмана.

Гройсман имеет большую поддержку в Виннице. На парламентских выборах партию бывшего городского головы поддержали 15.5% винничан.

Справка: В 2014 году Узелков провел последний бой. Сейчас он ведущий программы "Зважені та щасливі".

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Винницавиборыместная властьОПЗЖ
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