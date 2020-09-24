Скачок заболеваемости COVID в Днепре Степанов связал с Днем города

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ежедневное количество больных коронавирусной болезни COVID-19 в Днепропетровской области выросло из-за празднования Дня города Днепра.

Источник: Степанов на ежедневном брифинге

Пряма речь: "Сегодня у нас среди лидеров по заболеваемости – Днепропетровская область: 298 случая, из которых 242 случая – это сам город Днепр.

Проанализировали. У нас нет, в том числе в городе Днепр, вспышек в каком-либо общежитии или на предприятии. Это общее количество людей, заболевших в городе Днепр. И по обращениям мы видим, что в Днепропетровской области и в городе Днепр начинается рост числа заболевших.

Я думаю, что не очень сложно провести цепочку – с точки зрения празднования, проведения массовых мероприятий, которые происходили. И это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни.

Любые массовые мероприятия, где есть большое количество людей, которые проводятся с несоблюдением мер эпидемической безопасности, с несоблюдением дистанции и всего остального – и такие вещи, как празднование Дня города или тот праздник, который мы видели в Запорожье (музыкальный фестиваль – ред.) – оно все будет приводить к росту количества заболевших. Причем росту достаточно мгновенному".

Детали: Глава Минздрава обратился к представителям местной власти: аналитика показывает, что проведение массовых мероприятий приводит к росту случаев заболевания COVID-19 – и надо думать о здоровье избирателей, а не о "политических вещах", то есть выборах.

Степанов также напомнил, что массовые мероприятия запрещены карантинными ограничениями.

За сутки 21 сентября в Днепропетровской области было зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом и 2 летальных; 22 сентября – 176 новых случаев и 3 больных умерли, а 23 сентября диагноз COVID-19 подтвердили уже 298 жителям области, жертв за последние сутки не было.

Справка: 12 сентября город Днепр отпраздновал свой 244-й "день рождения", по случаю Дня города были запланированы развлекательные программы и концерт.

2 сентября был День города Одесса: "жемчужина у моря" пышно отмечала 226 -ю годовщину со дня основания. Степанов критиковал это.

19-20 сентября в Запорожье прошел фестиваль "Khortytsia Freedom-2020", на котором спели многие группы и исполнители: в частности, Сергей Бабкин, Тарас Чубай с "Плачем Иеремии", "Ляпис 98", "ДахаБраха". А на 10-14 октября в Запорожье запланированы гуляния к 250-летию города.

Напомним: 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и дополнил постановление от 22 июля: даже в "зеленой зоне" эпидемической опасности запретил деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, работу развлекательных заведений, ночных клубов, проведение дискотек, а также проведение концертов – "кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности".

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