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Армения заявила, что отбила крупномасштабное наступление Азербайджана в Карабахе

Понедельник, 28 сентября 2020, 22:59
Армения заявила, что отбила крупномасштабное наступление Азербайджана в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Источник: Ованнисян  в Facebook

Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.

Армения сообщила об уничтожении более 370 азербайджанских военных, 22 танка и 10 единиц иной техники.

Предыстория:

  • Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник утром. Армянская сторона сообщила об около 200 раненых с начала боевых действий в Нагорном Карабахе.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

Украинская правда
Темы: АзербайджанАрмениявойна
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