Армения заявила, что отбила крупномасштабное наступление Азербайджана в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Источник: Ованнисян в Facebook

Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.

Армения сообщила об уничтожении более 370 азербайджанских военных, 22 танка и 10 единиц иной техники.

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