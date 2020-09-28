Армения заявила, что отбила крупномасштабное наступление Азербайджана в Карабахе
Понедельник, 28 сентября 2020, 22:59
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.
Источник: Ованнисян в Facebook
Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.
Армения сообщила об уничтожении более 370 азербайджанских военных, 22 танка и 10 единиц иной техники.
Предыстория:
- Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник утром. Армянская сторона сообщила об около 200 раненых с начала боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.
Украинская правда