Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказ своего предшественника Максима Степанова, которым тот назначил в Наблюдательный совет ГП "Медицинские закупки" сомнительных людей.
Источник: Ляшко в Facebook
Прямая речь: "Подписал приказ о признании утратившими силу приказы Министерства здравоохранения от 6 октября 2020 №2268, от 7 октября 2020 №2272 и от 30 апреля 2021 №848.
Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медзакупки" Украины.
Уже в ближайшее время объявим конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета".
Детали: Ляшко отметил, что в Министерстве работают над приказом, который позволит обеспечить независимость "Медзакупок".
Что предшествовало: Победителями конкурса в наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки" стали владелец фармацевтической компании, бывший кандидат на пост главы Государственной регуляторной службы руководитель департамента фармацевтической компании и двое неизвестных людей. Соответствующий приказ в конце апреля подписал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов.
Напомним:
- Долгое время между министром здравоохранения Максимом Степановым и ГП "Медицинские закупки" происходили публичные конфликты. Касались они, среди прочего, закупок вакцин против коронавируса. Министр называл работу руководства ГП неэффективной, там отвечали, что министерство затягивало согласование необходимых документов.
- Завершилось все тем, что Степанов сменил компанию, которая занимается закупкой вакцин против коронавируса.