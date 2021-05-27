Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказ своего предшественника Максима Степанова, которым тот назначил в Наблюдательный совет ГП "Медицинские закупки" сомнительных людей.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Подписал приказ о признании утратившими силу приказы Министерства здравоохранения от 6 октября 2020 №2268, от 7 октября 2020 №2272 и от 30 апреля 2021 №848.

Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медзакупки" Украины.

Уже в ближайшее время объявим конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета".

Детали: Ляшко отметил, что в Министерстве работают над приказом, который позволит обеспечить независимость "Медзакупок".

Что предшествовало: Победителями конкурса в наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки" стали владелец фармацевтической компании, бывший кандидат на пост главы Государственной регуляторной службы руководитель департамента фармацевтической компании и двое неизвестных людей. Соответствующий приказ в конце апреля подписал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним: