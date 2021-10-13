Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова

Среда, 13 октября 2021, 20:02

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от ковида при министре Максиме Степанове.

Источник: ответ НАБУ на запрос УП

Дословно: "17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления – УП)".

Детали: Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем НАБУ не сообщило.

Напомним:

  • 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.
  • Позже Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, Минздрав предоставит НАБУ документы о переговорах с поставщиками вакцин.

Ольга Кириленко, УП
Темы: МинздравСтепановНАБУвакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

відео, фотоВ центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Ле Пен в случае избрания президентам обещает избавиться от ветряных электростанций

Все новости...
Минздрав
МОЗ: 97% госпитализированных с Covid-19 в сентябре – невакцинированные
На диагностику коронавируса Кабмин выделил 150 млн гривен
Украинцам без прививки или теста запретят пользоваться межрегиональным транспортом
Последние новости
00:27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные
23:50
Количество самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня
23:23
В Норвегии начало работу новое правительство
22:59
фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"
22:22
видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"
21:43
видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат
21:16
фотоСильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках
20:56
Три украинские теннисистки заявлены на турнир "Кубок Кремля" в Москве
20:36
Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка
19:48
фотоВ Польше в ДТП попал автобус с украинцами
Все новости...