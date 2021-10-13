НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
Среда, 13 октября 2021, 20:02
Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от ковида при министре Максиме Степанове.
Источник: ответ НАБУ на запрос УП
Дословно: "17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления – УП)".
Детали: Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем НАБУ не сообщило.
Напомним:
- 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.
- Позже Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, Минздрав предоставит НАБУ документы о переговорах с поставщиками вакцин.
Ольга Кириленко, УП