НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от ковида при министре Максиме Степанове.

Источник: ответ НАБУ на запрос УП

Дословно: "17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления – УП)".

Детали: Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем НАБУ не сообщило.

Напомним: