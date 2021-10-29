Комаровский: Степанов – сильный министр, он был на своем месте

Врач и шоумен Евгений Комаровский считает бывшего министра здравоохранения Максима Степанова одним из самых сильных министров и поддерживает его инициативы.

Источник: Комаровский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Комаровского: "Я считаю, что Степанов был на своем месте. С моей точки зрения, это один из самых сильных министров.

Степанов – это, условно говоря, полководец, который очутился в окружении с деморализированным войском и без патронов. При тех возможностях, которые у него тогда были, я считаю, результаты были неплохими".

Детали: По мнению Комаровского, Степанов был министром, который говорил то, "чего от него не хотели слышать" – "говорил: дайте денег, у нас там проблемы, тут проблемы".

Он добавил, что именно при Степанове "очень быстро появился протокол оказания медицинской помощи при ковиде", и "это спасло тысячи жизней".

Комаровский не смог прокомментировать конфликт с "Медзакупівлями", когда при Степанове поставка вакцины несколько раз срывалась, отметив, не знает подробностей и думает, что "никто ничего не сделает, чтобы мы узнали, где правда".

Он также добавил, что не знает, за что уволили Степанова, отметив, что в Украине "пребывание чиновника на должности зависит от его согласия или несогласия с линией вождя".

Комаровский добавил, что поддерживал инициативу Степанова раздать пенсионерам по 1000 гривен, чтобы они вакцинировались, поскольку сам об этом не раз говорил, "и это было бы намного дешевле для государства, чем их лечить".

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