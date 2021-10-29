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Комаровский: Степанов – сильный министр, он был на своем месте

Пятница, 29 октября 2021, 12:03
Максим Степанов. Фото c Facebook

Врач и шоумен Евгений Комаровский считает бывшего министра здравоохранения Максима Степанова одним из самых сильных министров и поддерживает его инициативы.    

Источник: Комаровский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Комаровского: "Я считаю, что Степанов был на своем месте. С моей точки зрения, это один из самых сильных министров.

Степанов – это, условно говоря, полководец, который очутился в окружении с деморализированным войском и без патронов. При тех возможностях, которые у него тогда были, я считаю, результаты были неплохими". 

Детали: По мнению Комаровского, Степанов был министром, который говорил то, "чего от него не хотели слышать" – "говорил: дайте денег, у нас там проблемы, тут проблемы".

Он добавил, что именно при Степанове "очень быстро появился протокол оказания медицинской помощи при ковиде", и "это спасло тысячи жизней".

Комаровский не смог прокомментировать конфликт с "Медзакупівлями", когда при Степанове поставка вакцины несколько раз срывалась, отметив, не знает подробностей и думает, что "никто ничего не сделает, чтобы мы узнали, где правда".

Он также добавил, что не знает, за что уволили Степанова, отметив, что в Украине "пребывание чиновника на должности зависит от его согласия или несогласия с линией вождя".

Комаровский добавил, что поддерживал инициативу Степанова раздать пенсионерам по 1000 гривен, чтобы они вакцинировались, поскольку сам об этом не раз говорил, "и это было бы намного дешевле для государства, чем их лечить".

Предыстория:

  • Степанов был назначен на должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года. Он был третьим министром здравоохранения во времена президентства Зеленского после Зоряны Скалецкой и Ильи Емца.
  • 14 мая в Верховную Раду поступило представление об отставке Степанова. 
  • По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
  • Сам Степанов обвинил в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".
  • 18 мая Верховная Рада отправила Степанова в отставку.

Украинская правда
Темы: МинздравСтепановкоронавирус
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