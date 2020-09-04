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У 6 хасидов, которые успели попасть в Умань, обнаружили коронавирус – мэр

Пятница, 4 сентября 2020, 19:41
Fb Александр Цебрий

Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введение запрета на въезд в Украину иностранцев, сообщил мэр города Александр Цебрий.

Источник: Цебрий в комментарии для "Pavlovsky News" и "5 каналу"

Прямая речь мэра: "Есть определенная часть паломников, которые находятся на территории города, которые заехали туда до 28 числа (августа), когда было принято окончательно единственно правильное решение о запрете въезда из красной зоны иностранцев. У меня была договоренность с главным раввином Украины, что все они должны быть оттестированы.

Насколько мне известно, после проведение ПЦР-тестов у 6 паломников на сегодняшний день обнаружили положительные тесты на COVID. Дальше уже работают медицинские работники согласно своим протоколам".

Детали: В комментарии "5 каналу" Цебрий уже сказал о 5 хасидах с подтвержденным коронавирусом.

По его словам, если болезнь у инфицированных будет протекать бессимптомно – их будут лечить амбулаторно. Врачи будут посещать отели, поскольку в местной больнице есть только 14 коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, а на лечении уже находится 18 больных.

Цебрий также отметил, что в еврейском квартале Умани установили пункты пропуска, чтобы контролировать ситуацию.

Также он обратился к Израилю, чтобы там доставили в Умань своих медиков и правоохранителей и помогли предотвратить вспышки болезни или конфликтов с населением.

В то же время мэр Умани напомнил, что ранее призвал Банковую и Кабмин запретить приезд паломников на празднование Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 18-20 сентября.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Несколько десятков паломников-хасидов, которые направлялись в Умань для празднования Рош га-Шана, получили отказ на въезд в Украину.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

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УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019хасидыУмань


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