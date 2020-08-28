Десятки хасидов завернули на границе с Украиной
Несколько десятков паломников-хасидов, которые направлялись в Умань для празднования Рош га-Шана, получили отказ на въезд в Украину.
Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь: "Отказ, насколько мне известно, получили несколько десятков иностранцев из этой категории, которая вас интересует. Те, кто получил отказ: или не смог подтвердить цель своей поездки, или если действовал запрет на въезд, и они прибывали через аэропорты, то авиакомпании обеспечат их возвращение в страну вылета.
За последние дни мы фиксировали некоторое увеличение этой категории граждан, которые как правило прилетали чартерами. С сегодняшнего дня мы этого не фиксируем".
Детали: Демченко добавил, что для того, чтобы попасть в Украину паломниками требовалось доказать цель своей поездки: "Карантинные нормы - это карантинные нормы. Есть закон Украины "О пограничном контроле", который четко определяет условия въезда иностранцев в нашу страну".
По словам представителя ГПСУ, если украинец едет в какую-то страну, он должен доказать пограничникам той страны цель поездки. Украинские пограничники имеют такое же право и проверяют иностранцев, приезжающих в Украину.
Демченко также сообщил, что за минувшие сутки в Украину пропустили около 8 тысяч иностранцев, часть из которых - паломники-хасиды.
Справка: Рош га-Шана или еврейский Новый год в этом году празднуют с вечера 18 до вечера 20 сентября. Ежегодно тысячи паломников приезжают к могиле основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана в Умань.
Предыстория:
- 10 июля на межведомственном совещании в МИД было решено, что в этом году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана невозможно из-за пандемии коронавируса.
- Участники совещания обратились в Кабмин с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину)".
- 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
- В ночь на 28 августа вступило в силу запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан. В то же время правительство прописало ряд исключений.
- Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.