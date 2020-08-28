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Десятки хасидов завернули на границе с Украиной

Пятница, 28 августа 2020, 15:41

Несколько десятков паломников-хасидов, которые направлялись в Умань для празднования Рош га-Шана, получили отказ на въезд в Украину.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Отказ, насколько мне известно, получили несколько десятков иностранцев из этой категории, которая вас интересует. Те, кто получил отказ: или не смог подтвердить цель своей поездки, или если действовал запрет на въезд, и они прибывали через аэропорты, то авиакомпании обеспечат их возвращение в страну вылета.

За последние дни мы фиксировали некоторое увеличение этой категории граждан, которые как правило прилетали чартерами. С сегодняшнего дня мы этого не фиксируем".

Детали: Демченко добавил, что для того, чтобы попасть в Украину паломниками требовалось доказать цель своей поездки: "Карантинные нормы - это карантинные нормы. Есть закон Украины "О пограничном контроле", который четко определяет условия въезда иностранцев в нашу страну".

По словам представителя ГПСУ, если украинец едет в какую-то страну, он должен доказать пограничникам той страны цель поездки. Украинские пограничники имеют такое же право и проверяют иностранцев, приезжающих в Украину.

Демченко также сообщил, что за минувшие сутки в Украину пропустили около 8 тысяч иностранцев, часть из которых - паломники-хасиды.

Темы: УкраинаграницаПограничная службаЧеркасская область


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