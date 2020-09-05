Пожары на Харьковщине и Луганщине локализовали, но возник новый

Пожары в Харьковской и Луганской областях, которые возникли 2 сентября, локализованы.

Источник: ГСЧС

Детали: В Харьковской области пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, локализован 4 сентября в 13:17. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

В Луганской области 4 сентября в 15:30 ликвидирован очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района.

При этом пожар 2 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

В то же время в Луганской области в пятницу вечером возник новый пожар.

Дословно: "4 сентября в 21:50 между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево".

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