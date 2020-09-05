Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине официально стартовала избирательная кампания

Суббота, 5 сентября 2020, 12:16

В Украине 5 сентября официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Источник: Укринформ

Детали: Нынешние выборы глав и депутатов сельских, поселковых и городских советов будут проходить по новому Избирательному кодексу, учитывающему новую территориальную основу Украины и количество избирателей в общине.

Так, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ.

Кроме этого, на местных выборах 2020 года является обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, решения руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций должны быть поданы в ЦИК до 6 сентября. Выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты будет проходить 15-24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должно завершиться до 2 октября.

Начало предвыборной агитации – со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.

Приглашения избирателям должны быть направлены до 15 октября. Голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00. Результаты выборов ЦИК должна объявить в течение 3-6 ноября.

Что предшествовало: 30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Предыстория:

  • 9 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.
  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Темы: виборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине официально стартовала избирательная кампания

Тернополь и Ивано-Франковск оспаривают "красную зону" в суде

Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Очередной антирекорд: более 2800 случаев коронавируса за сутки

Россия ввела санкции против депутатов из фракции "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Новости 4 сентября: "доказательства" Лукашенко, доверие к Зеленскому

Все новости...
виборы
США напомнили России, Китаю и Ирану о недопустимости вмешательства в выборы
"Нам нужна помощь": Тихановская обратилась к Совбезу ООН
"Слуги народа" хотят, чтобы в день выборов ЦИК занималась еще и опросам
Последние новости
12:27
В Лейпциге демонстранты напали на полицию, в ход пошел слезоточивый газ
12:25
Премьер Финляндии станет покровителем ЛГБТ-прайда
12:16
В Украине официально стартовала избирательная кампания
12:00
Эстония закупит военное оборудование из-за роста активности РФ на Балтике
11:57
Шмыгаль: курс доллара в 2021 году ожидается на уровне 29 гривен
11:35
Тернополь и Ивано-Франковск оспаривают "красную зону" в суде
11:08
С июля количество госпитализированных с COVID-19 выросло более чем вдвое
10:56
Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
10:27
В Киеве снова более 300 случаев коронавируса за сутки
10:19
60 тонн алкоголя: должностных лиц ГФС Тернопольщины подозревают в растрате
Все новости...