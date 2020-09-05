В Украине официально стартовала избирательная кампания

В Украине 5 сентября официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Источник: Укринформ

Детали: Нынешние выборы глав и депутатов сельских, поселковых и городских советов будут проходить по новому Избирательному кодексу, учитывающему новую территориальную основу Украины и количество избирателей в общине.

Так, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ.

Кроме этого, на местных выборах 2020 года является обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, решения руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций должны быть поданы в ЦИК до 6 сентября. Выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты будет проходить 15-24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должно завершиться до 2 октября.

Начало предвыборной агитации – со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.

Приглашения избирателям должны быть направлены до 15 октября. Голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00. Результаты выборов ЦИК должна объявить в течение 3-6 ноября.

Что предшествовало: 30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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