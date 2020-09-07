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Главные новости воскресенья и ночи: За сутки на Донбассе погибли 3 военных, еще 3 ранены

Понедельник, 7 сентября 2020, 08:00

6 сентября на Донбассе погибли трое военных ООС, еще трое получили ранения.

О Донбассе

Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.

Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.

У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

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Темы: Росcиявойна


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