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Главные новости воскресенья и ночи: За сутки на Донбассе погибли 3 военных, еще 3 ранены

Понедельник, 7 сентября 2020, 08:00

6 сентября на Донбассе погибли трое военных ООС, еще трое получили ранения.

О Донбассе

Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.

Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.

У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

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Миссия ОБСЕ не обнаружила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы по сравнению с 5 июля 2020 года.

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициями в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения провокаций незаконных вооруженных формирований на Донбассе, в результате которых один украинский военный погиб и один был ранен.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.

6 сентября в разных частях Минска проходили жесткие задержания, часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками.

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Темы: Росcиявойна
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