Отравление Навального: в Кремле ознакомились с "уликой" Лукашенко
В Кремле ознакомились с записью телефонного разговора, который и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко называет уликой, доказывающей, что российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает белорусская служба "Радио Свобода"
Прямая речь: "Конечно, у нас была возможность легко ознакомиться с материалами СМИ. Что ж, наверное, не нам судить о полезности и ценности этой записи. Скорее, это работа спецслужб, чем они и занимаются".
Детали: Песков не ответил на вопрос о достоверности этой записи и еще раз сослался на то, что это работа спецслужб.
Напомним: 3 сентября Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили разговор представителей Польши и Германии, который это доказывает.
Позже Лукашенко передал свои "доказательства" в ФСБ РФ.
4 сентября на белорусском телевидении была обнародована запись якобы переговоров официальных "Варшавы" и "Берлина". На ней люди с несвойственными полякам и немцам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси".
Разговор, который длится 59 секунд и больше похож на пародию, не вызвал доверия в соцсетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шуточные видео и коллажи, обыгрывающие сюжет "перехваченного разговора".