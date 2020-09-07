Отравление Навального: в Кремле ознакомились с "уликой" Лукашенко

В Кремле ознакомились с записью телефонного разговора, который и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко называет уликой, доказывающей, что российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает белорусская служба "Радио Свобода"

Прямая речь: "Конечно, у нас была возможность легко ознакомиться с материалами СМИ. Что ж, наверное, не нам судить о полезности и ценности этой записи. Скорее, это работа спецслужб, чем они и занимаются".

Детали: Песков не ответил на вопрос о достоверности этой записи и еще раз сослался на то, что это работа спецслужб.

Напомним: 3 сентября Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили разговор представителей Польши и Германии, который это доказывает.

Позже Лукашенко передал свои "доказательства" в ФСБ РФ.

4 сентября на белорусском телевидении была обнародована запись якобы переговоров официальных "Варшавы" и "Берлина". На ней люди с несвойственными полякам и немцам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси".

Разговор, который длится 59 секунд и больше похож на пародию, не вызвал доверия в соцсетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шуточные видео и коллажи, обыгрывающие сюжет "перехваченного разговора".