Нарушение перемирия направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ – Генштаб

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что нарушения "тишины" со стороны вооруженных формирований России направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Источник: Корнийчук в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Их провокационные действия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас (ВСУ – УП) такими, что не способны управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия.

Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления".

Детали: Начальник Генштаба также добавил, что нарушения режима прекращения огня все еще носят единичный характер. В то же время в ВСУ оценивают общую ситуацию на фронте, которая свидетельствует, что нарушения не являются масштабными.

Напомним: