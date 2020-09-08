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Нарушение перемирия направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ – Генштаб

Вторник, 8 сентября 2020, 01:54

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что нарушения "тишины" со стороны вооруженных формирований России направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Источник: Корнийчук в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Их провокационные действия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас (ВСУ – УП) такими, что не способны управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия.

Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления".

Детали: Начальник Генштаба также добавил, что нарушения режима прекращения огня все еще носят единичный характер. В то же время в ВСУ оценивают общую ситуацию на фронте, которая свидетельствует, что нарушения не являются масштабными.

Напомним: 

  • Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
  • Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.
  • Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.
  • У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ТКГДонбассвойнаГенштабОбъединенные силы на Донбассе


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