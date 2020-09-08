Нарушение перемирия направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ – Генштаб
Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что нарушения "тишины" со стороны вооруженных формирований России направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.
Источник: Корнийчук в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Их провокационные действия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас (ВСУ – УП) такими, что не способны управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия.
Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления".
Детали: Начальник Генштаба также добавил, что нарушения режима прекращения огня все еще носят единичный характер. В то же время в ВСУ оценивают общую ситуацию на фронте, которая свидетельствует, что нарушения не являются масштабными.
Напомним:
- Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.
- Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.
- У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.