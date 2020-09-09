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Уровень доверия к Зеленскому немного вырос

Среда, 9 сентября 2020, 10:46
Уровень доверия к Зеленскому немного вырос
Фото ОПУ

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос на 3 процентных пункта по сравнению с июлем.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 августа – 3 сентября

Дословно: "Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков. 44% опрошенных доверяют главе государства, 51% – не доверяют".

 

Детали: Сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 58%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют – 74%, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 22% не доверяют – 75%.

Также отмечается, что уровень доверия к президенту Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Виктор Янукович (26%). 

 

Исследование проходило 29 августа – 3 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 10 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1%.

Предыстория:

  • Согласно майскому опросу "Рейтинга", Зеленскому доверяли 57% украинцев.
  • В июле Зеленскому доверяли 41% опрошенных и не доверяли 53%.
  • Президент Владимир Зеленский также продолжает терять поддержку киевлян – по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было – 17%.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийопрос
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