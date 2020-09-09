Лукашенко заявил, что у Беларуси и РФ "единая армия"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко считает, что у Беларуси и России "единая армия".

Источник: Лукашенко в интервью российским СМИ, пишет БЕЛТА

Прямая речь: "Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая экономическая кооперация. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия".

"Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе резерв (силовиков – ред.), который, кстати, не использовался. Дай бог и использоваться не будет.

Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности наша в ОДКБ и Союзном государстве - Запад), белорусская армия – 65 тысяч штыков – вступает в войну. И российская группировка (она тоже прописана по плану) нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности.

И если бы вдруг это случилось, мы бы немедленно защищали Россию. Так, как Россия создала резерв сегодня. Потому что на внешних границах вы посмотрите, что творится".

Детали: Лукашенко снова заявил, что Западу больше всего нужна Россия, а не Беларусь, которая рассматривается лишь в качестве трамплина.

"Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку. Почему? Потому что санитарный кордон – 1 тыс. км", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что интеграцию, прописанную в союзном договоре Беларуси и РФ, сейчас реализовать невозможно.

Прямая речь: "Обстановка тогда была другая. А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать новые пути интеграции".

"Это мы начали накануне парламентских выборов (они были в ноябре прошлого года). И вот мы влезли в президентские. Уже не до этого. Видите, какая кутерьма. Кто-то кричит: а, сдает России Беларусь! Кто-то еще чего-то там… И мы остановились".

Детали: Отвечая на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией, Лукашенко заявил, что нет никаких вопросов с точки зрения экономической интеграции.

Прямая речь: "Никаких нет проблем. Главное – равноправная основа. Не все объединить и напополам поделить, это – глупость, мы подавимся от этого куска. Должна быть равноправная основа".

Детали: На вопрос о потенциальной глубине интеграции с военной и политической точки зрения Лукашенко ответил, что не думает, что сегодня "надо ломать те структуры в политике, которые есть".

Прямая речь: "У нас есть Высший Государственный совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные. Но Высший Госсовет не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть – общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они не работают так, как следует.

Прежде чем городить забор и создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг".

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