Лукашенко рассказал, как Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что президент РФ Владимир Путин обратился к нему с просьбой поддержать украинского президента Зеленского.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью российским СМИ, пишет "Европейская правда".

Лукашенко пожаловался, что украинцы, в том числе президент Владимир Зеленский, "учат" его из-за ситуации в стране.

Очевидно, речь идет о заявлении украинского президента, что он объявил бы новые выборы в Беларуси с мониторингом международных наблюдателей.

"Даже Зеленский! Ладно, пусть уже те отмороженные бывшие... Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал, и это одобрял Путин", - заявил о своем разочаровании Лукашенко.

Он отметил, что президент РФ лично просил его поддержать "молодого, неопытного" Зеленского.

"Ты переговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним". Я поехал на форум регионов туда (в Украину. - Ред.), поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели - Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. Путину хватает России ", - рассказал Лукашенко о своем общении с украинским президентом.

Он добавил, что обсудил с Зеленским "многие жизненные вопросы", и президент Украины "хорошо к нему относился". В то же время критические заявления Зеленского о ситуации в Беларуси Лукашенко объяснил влиянием американцев.

"Бах - заявление. Почему? Американцы написали. Так как Меркель, Макрона и другим написали из центра под Варшавой, и сказали:" Вот это, это и это скажи ", и они говорили", - заявил Лукашенко.

После заявления Зеленского о выборах официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларуси в непростое время хотелось бы почувствовать "какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы" и намекнул, что Украине следует вместо заняться своими внутренними проблемами.

Добавим, что после выдачи России наемников "Вагнера" ​​из Беларуси Зеленский выразил надежду, чтобы Беларусь не получила на своей территории "еще один Донбасс".