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Лукашенко розповів, як Путін просив його "по-батьківськи" поговорити з Зеленським

Середа, 9 вересня 2020, 17:04

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що президент РФ Владімір Путін звернувся до нього із проханням підтримати українського президента Зеленського. 

Про це Лукашенко розповів у інтерв’ю російським ЗМІ, пише "Європейська правда".

Лукашенко поскаржився, що українці, зокрема президент Володимир Зеленський, "повчають" його через ситуацію в країні. 

Вочевидь, ідеться про заяву українського президента, що він оголосив би нові вибори в Білорусі з моніторингом міжнародних спостерігачів..

"Навіть Зеленський! Гаразд, хай вже ті відморожені колишні… Але навіть Зеленський, якого я всіляко підтримував, і це схвалював Путін", - заявив про своє розчарування Лукашенко.

Він зазначив, що президент РФ особисто просив його підтримати "молодого, недосвідченого" Зеленського. 

"Ти переговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: "Добре, я вже поговорив з ним". Я поїхав на форум регіонів туди (в Україну - Ред.), поговорив. Я йому розказав, що в Путіна немає такої мети - Київ захопити, відтяпати всю східну Україну. Путіну вистачає Росії", - розказав Лукашенко про своє спілкування з українським президентом.

Він додав, що обговорив із Зеленським "багато життєвих питань", і що президент України "добре до нього ставився". Водночас критичні заяви Зеленського щодо ситуації в Білорусі Лукашенко пояснив впливом американців. 

"Бах - заява. Чому? Американці написали. Так як Меркель, Макрону та іншим написали з центру під Варшавою, і сказали: "Ось це, це і це скажи", і вони говорили", - заявив Лукашенко. 

Після заяви Зеленського про вибори офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Білорусі у непростий час хотілося б відчути "якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради" та натякнув, що Україні варто натомість зайнятися своїми внутрішніми проблемами. 

Додамо, після видачі Росії найманців "Вагнера" з Білорусі Зеленський висловив сподівання, щоб Білорусь не отримала на своїй території "ще один Донбас".

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